Conmoción por la muerte de un nene de 10 años

La comunidad de Cutral Co, Neuquén, atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Tomás Bravo , un niño de la categoría 2015 del Club Social y Deportivo Alianza. La noticia fue confirmada por la institución a través de un emotivo comunicado que rápidamente generó una ola de mensajes de despedida y acompañamiento para su familia.

Conmoción por la muerte de una querida figura del cine argentino

Familiares, amigos, compañeros y vecinos también expresaron su tristeza en redes sociales, donde recordaron al pequeño con palabras de cariño y destacaron la huella que dejó entre quienes compartieron con él la pasión por el fútbol.

A través de un comunicado oficial, el Club Social y Deportivo Alianza lamentó la pérdida de uno de sus jugadores más pequeños.

"Con un profundo e inmenso dolor, el Club Social y Deportivo Alianza comunica el fallecimiento de Tomás Bravo, jugador de nuestra categoría Pre Décima", expresó la institución.

En el mismo mensaje, el club resaltó que el deporte pasó a un segundo plano frente a una pérdida tan dolorosa.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos toca despedir a uno de los nuestros, a un niño que vistió con orgullo nuestros colores y que dejó una huella imborrable en cada compañero, entrenador y familia que tuvo la dicha de compartir momentos con él."

Un luchador de la vida

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de despedida. Sus allegados lo recordaron como un niño alegre, apasionado por el fútbol y profundamente identificado con los colores de Alianza.

En una de las publicaciones más compartidas lo definieron como "un jugador de nuestra cancha, un hincha fanático de Alianza, un luchador de la vida, un amigo alegre y un hijo excepcional".

La despedida concluyó con un mensaje cargado de emoción: "Que se abran las puertas del Cielo, ahí está llegando un jugador de nuestra cancha".

"Nunca te vamos a olvidar"

Desde el club también hicieron llegar sus condolencias a la familia y reconocieron que no existen palabras para aliviar una pérdida de semejante magnitud.

"No existen palabras capaces de aliviar un dolor tan grande. En este momento de inmensa tristeza, acompañamos con todo nuestro corazón a su familia, amigos y seres queridos, deseándoles la fuerza necesaria para atravesar este difícil momento", dice.

El comunicado concluye con una despedida que resume el sentimiento de toda la institución.

"Dicen que nadie muere mientras siga viviendo en el recuerdo de quienes lo aman. Y vos, Tomi, vas a vivir para siempre en el corazón de la gran familia de Alianza. Descansá en paz, campeón. Nunca te vamos a olvidar", cierra.

La muerte de Tomás Bravo provocó una profunda conmoción en Cutral Co, donde vecinos, instituciones deportivas y allegados se unieron para acompañar a su familia y recordar al pequeño futbolista, cuyo entusiasmo y cariño dejaron una marca imborrable entre quienes compartieron con él la vida del club.