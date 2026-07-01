    • 1 de julio de 2026 - 13:43

    [VIDEOS] Conmoción en México: tres hinchas murieron por asfixia en los festejos del triunfo ante Ecuador

    Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron halladas inconscientes en inmediaciones del Paseo de la Reforma, fue luego del pasaje de México a Octavos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos mujeres y un hombre murieron asfixiadas durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la noche del martes en el centro de la ciudad. Las muertes fueron confirmadas durante la madrugada del miércoles por la Secretaría de Salud capitalina.

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    Desde allí a través de la red social X, informaron que las víctimas fueron encontradas inconscientes en calles cercanas al Paseo de la Reforma. Según el reporte oficial, tenían 48, 44 y 19 años.

    Por el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes y se encuentran investigando el hecho.

    La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó lo ocurrido en sus redes sociales y aseguró que los equipos de emergencia actuaron de inmediato tras el aviso, aunque las tres personas ya habían fallecido.

    En ese contexto, la funcionaria pidió a la población celebrar “con responsabilidad, cuidado y empatía”, ante la magnitud de las concentraciones que se registraron en distintos puntos de la ciudad.

    El martes por la noche, miles de hinchas coparon las principales avenidas de la capital mexicana tras la clasificación del seleccionado, que venció 2-0 a Ecuador. En torno al Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma se montaron pantallas gigantes para seguir el partido, lo que derivó en una masiva concentración.

    Según la propia alcaldesa, cerca de un millón de personas salieron a las calles para festejar. En medio de la euforia, se registraron fuegos artificiales, bandas improvisadas y una fuerte presencia de vendedores ambulantes, mientras la ciudad quedaba completamente desbordada por la celebración.

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