[VIDEOS] Conmoción en México: tres hinchas murieron por asfixia en los festejos del triunfo ante Ecuador

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron halladas inconscientes en inmediaciones del Paseo de la Reforma, fue luego del pasaje de México a Octavos.

Dos mujeres y un hombre murieron asfixiadas durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la noche del martes en el centro de la ciudad. Las muertes fueron confirmadas durante la madrugada del miércoles por la Secretaría de Salud capitalina.

Desde allí a través de la red social X, informaron que las víctimas fueron encontradas inconscientes en calles cercanas al Paseo de la Reforma. Según el reporte oficial, tenían 48, 44 y 19 años.

Por el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes y se encuentran investigando el hecho.

FALLECIERON 3 MEXICANOS: Miles de mexicanos salieron a las calles a festejar el triunfo frente a Ecuador y 3 personas fallecieron por asfixia. pic.twitter.com/QJGW2Z0QqB — Derechazo (@derechazoar) July 1, 2026 Festejos por el triunfo de #México dejan tres personas muertas en inmediaciones del Ángel de la Independencia; las autoridades reportaron que un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48, murieron por asfixia tras ser aplastados por la multitud pic.twitter.com/bXBPEWIdhj — Itinerario Poblano (@Itinerario_Pue) July 1, 2026 La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó lo ocurrido en sus redes sociales y aseguró que los equipos de emergencia actuaron de inmediato tras el aviso, aunque las tres personas ya habían fallecido.

En ese contexto, la funcionaria pidió a la población celebrar “con responsabilidad, cuidado y empatía”, ante la magnitud de las concentraciones que se registraron en distintos puntos de la ciudad.