    • 25 de junio de 2026 - 07:55

    México goleó a República Checa, cerró la fase de grupos con puntaje ideal y espera rival en el Mundial

    El equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso 3-0 en el Estadio Azteca, terminó como líder del Grupo A y avanzó invicto a los dieciseisavos de final.

    Selección de México.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de México ratificó su gran presente en el Mundial 2026 al vencer por 3 a 0 a República Checa en la última fecha del Grupo A. Con este resultado, el conjunto local completó una fase de grupos perfecta, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, y se clasificó a los dieciseisavos de final como líder de su zona.

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    El encuentro se disputó en el Estadio Azteca y se resolvió en el segundo tiempo. Los goles mexicanos fueron convertidos por Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, en una actuación que confirmó el favoritismo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

    Más allá de que México ya tenía asegurada la clasificación antes del partido, el triunfo le permitió cerrar la primera fase con nueve puntos sobre nueve posibles y sin recibir goles en el grupo. Además, dejó eliminado al conjunto checo, que finalizó último en la tabla.

    Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el ingreso del arquero Guillermo Ochoa, quien sumó minutos en su sexta Copa del Mundo y alcanzó una marca histórica para el fútbol mexicano.

    Con el primer puesto asegurado, el seleccionado mexicano ya piensa en los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados del torneo. El partido está previsto para el próximo 30 de junio y también se jugará en el Estadio Azteca.

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