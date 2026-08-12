Messi reapareció en al Inter Miami tras la muerte de su padre: fue suplente y los hinchas lo ovacionaron

Lionel Messi reapareció en la convocatoria del Inter Miami a pocos días de la muerte de Jorge Messi y recibió una ovación de los hinchas en el estadio.

Lionel Messi fue suplente en el partido de Inter Miami con León de México.

Lionel Messi volvió a estar junto al plantel del Inter Miami después de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán argentino fue incluido entre los convocados para el partido frente a León por la Leagues Cup y comenzó el encuentro en el banco de suplentes, en una aparición que generó una fuerte reacción entre los hinchas.

La presencia de Messi sorprendió debido a la reciente pérdida familiar. El rosarino había compartido en sus redes sociales una emotiva despedida para su padre, que provocó una enorme cantidad de mensajes de apoyo desde distintos sectores del fútbol mundial.

Messi llegó al estadio tomando mate En la previa del partido, Messi llegó al estadio del Inter Miami tomando mate, aunque evitó aparecer frente a las cámaras durante el calentamiento. Por ese motivo, pese a que el club había confirmado su convocatoria, su participación en el encuentro todavía era una incógnita.

Con el partido ya comenzado, el capitán argentino apareció en el banco de suplentes junto a sus compañeros. Las cámaras lo enfocaron durante los primeros segundos del encuentro y los hinchas presentes en el estadio le dedicaron una ovación.

La decisión de Messi de volver rápidamente a estar junto al plantel fue interpretada como una muestra de compromiso con sus compañeros, aunque por el momento permanece como alternativa para el entrenador.