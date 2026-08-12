La Policía de Estados Unidos reveló que terroristas intentaron matar a Lionel Messi durante el Mundial 2026

U n informe de la policía de Estados Unidos develó las amenazas de seguridad que tanto el FBI como el IPCC (Centro para la Cooperación Policial Internacional) se encargaron de desactivar durante el Mundial 2026. Entre todas ellas, destaca la amenaza de un atentado suicida para matar a Lionel Messi, el jugador que más amenazas recibió durante todo el torneo.

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Las principales alertas vinculadas con el capitán argentino se produjeron en la Dallas y Atlanta. Allí, las autoridades recibieron amenazas que mencionaban directamente al rosarino y que obligaron a reforzar los controles de seguridad alrededor de los estadios.

El informe policial conocido después del Mundial identifica dos partidos de la Selección argentina en los que Lionel Messi fue mencionado de manera directa en amenazas de seguridad.

La primera alerta se produjo en la previa del encuentro entre Argentina y Jordania, disputado el 27 de junio en Dallas, por la última fecha del Grupo J.

De acuerdo con el reporte, un hombre se comunicó con el aeropuerto de la ciudad y aseguró que tenía previsto ingresar al estadio junto con otras dos personas.

El sospechoso hizo referencia a explosivos de fabricación casera y un rifle AR-15, y mencionó específicamente al 10 como objetivo.

El duelo finalmente se disputó con normalidad. La Albiceleste se impuso 3-1 y Messi, que había comenzado como suplente, ingresó durante el segundo tiempo y marcó uno de los goles del equipo.

La segunda amenaza

La segunda situación fue el 7 de junio, antes del partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final, en Atlanta.

En la previa, uno de los sospechosos publicó en redes sociales una amenaza dirigida nuevamente contra el 10: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo".

Durante la jornada, las autoridades recibieron además una llamada que advertía sobre la supuesta presencia de tres artefactos explosivos dentro de papeleras ubicadas en las tribunas.

Ante la denuncia, se puso en marcha un operativo de revisión del establecimiento. Los equipos de seguridad realizaron inspecciones con perros especializados y revisaron los sectores señalados. Finalmente, no se encontraron bombas y fue considerada una falsa alarma.

Cristiano Ronaldo también

Cristiano Ronaldo también se vio afectado por un problema de seguridad en el hotel de concentración de Portugal. Según el informe policial, la FIFA denunció al FBI la presencia de "un hombre sospechoso" que solicitaba "detalles" sobre el alojamiento de Cristiano.

Dos días después, la policía de Houston localizó y detuvo a ese mismo hombre dentro del hotel donde se alojaba la selección portuguesa.

Otro individuo fue detenido en Toronto por un incidente similar al intentar colarse en el ascensor junto a Cristiano Ronaldo, alegando que solo quería un selfie con CR7.

Por su parte, Kylian Mbappé también fue blanco de agresiones de carácter xenófobo en plataformas digitales y de episodios de incitación a la violencia simbólica en distintos países de la región, luego de algunas jugadas durante los partidos.

Pese a las numerosas alertas registradas durante las siete semanas de competencia, las fuerzas de seguridad federales destacaron que la inteligencia preventiva y la coordinación entre los distintos organismos permitieron completar el calendario deportivo sin incidentes de seguridad dentro de los recintos operativos.

Árbitros amenazados

Los árbitros también sufrieron amenazas de muerte. El árbitro francés François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio en su WhatsApp personal tras arbitrar el polémico Argentina-Egipto.

Lo mismo pasó con el árbitro del VAR de ese partido, Willy Delajod. Debido a las amenazas, se tuvo que reforzar la seguridad de sus casas y familias en Francia.