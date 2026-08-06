    • 6 de agosto de 2026 - 12:14

    Condenaron e inhabilitaron a un policía sanjuanino por golpear a un preso cuando ya estaba reducido

    Alexis Álvarez, agente de la Policía de San Juan, recibió una condena tras admitir que golpeó a un detenido cuando ya estaba esposado e inmovilizado.

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    El hecho ocurrió dentro de la Comisaría 2da. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan condenó este miércoles al policía Alexis Álvarez por el delito de apremios ilegales, luego de comprobarse que golpeó a un detenido cuando ya se encontraba reducido y sin posibilidad de ofrecer resistencia.

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    La resolución se conoció durante una audiencia de control de acusación, presidida por la jueza Gloria Chicón. Sin embargo, las partes acordaron un juicio abreviado, un procedimiento mediante el cual el acusado reconoce su responsabilidad y acepta una pena menor, evitando la realización de un juicio oral.

    En ese marco, el fiscal Roberto Ginsberg y la defensa oficial, ejercida por Alejandro Martín García, acordaron que Álvarez fuera condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a la cárcel siempre que cumpla las reglas de conducta impuestas por la Justicia. Además, recibió dos años de inhabilitación, una sanción que le impide desempeñar funciones vinculadas al cargo durante ese período.

    Al momento del hecho, Álvarez prestaba servicios en la Comisaría 2da. Actualmente se desempeñaba en el área de Control de Agencias Privadas de la Policía.

    Policía sanjuanino en problemas

    La investigación se había iniciado tras la denuncia de Víctor Alejandro Manzur, quien fue detenido a fines de agosto de 2025 luego de una persecución en motocicleta. Durante el procedimiento se constató que tenía un pedido de captura vigente y fue alojado en los calabozos de la dependencia policial.

    Según la acusación, al día siguiente el detenido se resistió a salir del calabozo para ser trasladado a una revisión médica, lo que derivó en un forcejeo con los efectivos. No obstante, la fiscalía sostuvo que, una vez que Manzur ya había sido reducido y esposado, Álvarez le propinó un golpe de puño en el rostro.

    La acusación estuvo respaldada por un informe médico que constató una lesión facial compatible con un golpe directo y por registros de las cámaras de seguridad internas de la comisaría, incorporados durante la investigación.

    El delito de apremios ilegales sanciona a los funcionarios públicos que ejercen violencia o tratos abusivos sobre personas detenidas o bajo su custodia, aun cuando la detención sea legal.

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