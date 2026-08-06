Condenaron e inhabilitaron a un policía sanjuanino por golpear a un preso cuando ya estaba reducido

La Justicia de San Juan condenó este miércoles al policía Alexis Álvarez por el delito de apremios ilegales , luego de comprobarse que golpeó a un detenido cuando ya se encontraba reducido y sin posibilidad de ofrecer resistencia.

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La resolución se conoció durante una audiencia de control de acusación , presidida por la jueza Gloria Chicón . Sin embargo, las partes acordaron un juicio abreviado , un procedimiento mediante el cual el acusado reconoce su responsabilidad y acepta una pena menor, evitando la realización de un juicio oral.

En ese marco, el fiscal Roberto Ginsberg y la defensa oficial, ejercida por Alejandro Martín García , acordaron que Álvarez fuera condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional , por lo que no irá a la cárcel siempre que cumpla las reglas de conducta impuestas por la Justicia. Además, recibió dos años de inhabilitación , una sanción que le impide desempeñar funciones vinculadas al cargo durante ese período.

Al momento del hecho, Álvarez prestaba servicios en la Comisaría 2da . Actualmente se desempeñaba en el área de Control de Agencias Privadas de la Policía.

La investigación se había iniciado tras la denuncia de Víctor Alejandro Manzur , quien fue detenido a fines de agosto de 2025 luego de una persecución en motocicleta. Durante el procedimiento se constató que tenía un pedido de captura vigente y fue alojado en los calabozos de la dependencia policial.

Según la acusación, al día siguiente el detenido se resistió a salir del calabozo para ser trasladado a una revisión médica, lo que derivó en un forcejeo con los efectivos. No obstante, la fiscalía sostuvo que, una vez que Manzur ya había sido reducido y esposado, Álvarez le propinó un golpe de puño en el rostro.

La acusación estuvo respaldada por un informe médico que constató una lesión facial compatible con un golpe directo y por registros de las cámaras de seguridad internas de la comisaría, incorporados durante la investigación.

El delito de apremios ilegales sanciona a los funcionarios públicos que ejercen violencia o tratos abusivos sobre personas detenidas o bajo su custodia, aun cuando la detención sea legal.