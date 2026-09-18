    • 18 de septiembre de 2026 - 20:17

    Le dieron el alta a la policía sanjuanina embarazada herida de bala por un compañero

    La familia de Mariana confirmó que la mujer y su hija se encuentran fuera de peligro y agradeció la asistencia recibida por parte de la Policía de San Juan y de la Secretaría de Seguridad.

    Comisaría 34ta.
    Comisaría 34ta.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La policía sanjuanina Mariana Jofré, quien había resultado herida de bala en un episodio ocurrido mientras cumplía funciones, fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud junto a su bebé, según informó este viernes su familia a través de un comunicado.

    Leé además

    operativos: la policia ya recupero mas de 100 vehiculos robados en lo que va del ano en san juan

    Operativos: la Policía ya recuperó más de 100 vehículos robados en lo que va del año en San Juan
    comenzo el juicio contra un ex policia de tribunales acusado de abusar de una menor

    Comenzó el juicio contra un ex policía de Tribunales acusado de abusar de una menor

    Mariana se encuentra dada de alta y muy bien al igual que la bebé. Totalmente fuera de peligro”, señalaron sus familiares, quienes llevaron tranquilidad luego de los momentos de preocupación que atravesaron desde el hecho.

    La mujer permanecía bajo atención médica luego de haber recibido un disparo efectuado por un compañero de la fuerza, en circunstancias que son materia de investigación. Tras la evolución favorable, finalmente pudo regresar a su hogar junto a su hija.

    El agradecimiento de la familia

    En el comunicado difundido este viernes, los familiares de Mariana expresaron además su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante la atención médica.

    En particular, destacaron la intervención de la Policía de San Juan y del secretario de Seguridad, quienes, según señalaron, dispusieron los medios necesarios para garantizar la asistencia tanto de Mariana como de la bebé.

    La familia se encuentra agradecida de la ayuda y contención recibida por parte de la Policía de San Juan y del Secretario de Seguridad que arbitró los medios necesarios para que la atención médica se realice de manera cuidada e íntegra para la bebé y Mariana”, expresaron.

    De esta manera, la familia confirmó la recuperación de la agente y buscó llevar tranquilidad respecto de su estado y el de su hija, luego del episodio que había generado preocupación dentro de la fuerza de seguridad sanjuanina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un policia que custodiaba un convoy empujo a un ciclista en la ruta y quedo grabado

    Un policía que custodiaba un convoy empujó a un ciclista en la ruta y quedó grabado

    parte medico de la policia baleada: la bebe esta fuera de riesgo y evaluan la extraccion de la bala

    Parte médico de la policía baleada: La bebé está fuera de riesgo y evalúan la extracción de la bala

    El Suzuki Fun y la motocicleta protagonistas.

    Murió un joven enfermero en un choque frontal en la Ruta 40

    la policia baleada en la comisaria 34° sigue internada y esperan estudios para definir si sera operada

    La policía baleada en la Comisaría 34° sigue internada y esperan estudios para definir si será operada