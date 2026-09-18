Le dieron el alta a la policía sanjuanina embarazada herida de bala por un compañero

La policía sanjuanina Mariana Jofré , quien había resultado herida de bala en un episodio ocurrido mientras cumplía funciones, fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud junto a su bebé , según informó este viernes su familia a través de un comunicado.

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“ Mariana se encuentra dada de alta y muy bien al igual que la bebé. Totalmente fuera de peligro ”, señalaron sus familiares, quienes llevaron tranquilidad luego de los momentos de preocupación que atravesaron desde el hecho.

La mujer permanecía bajo atención médica luego de haber recibido un disparo efectuado por un compañero de la fuerza , en circunstancias que son materia de investigación. Tras la evolución favorable, finalmente pudo regresar a su hogar junto a su hija.

En el comunicado difundido este viernes, los familiares de Mariana expresaron además su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante la atención médica.

En particular, destacaron la intervención de la Policía de San Juan y del secretario de Seguridad , quienes, según señalaron, dispusieron los medios necesarios para garantizar la asistencia tanto de Mariana como de la bebé.

“La familia se encuentra agradecida de la ayuda y contención recibida por parte de la Policía de San Juan y del Secretario de Seguridad que arbitró los medios necesarios para que la atención médica se realice de manera cuidada e íntegra para la bebé y Mariana”, expresaron.

De esta manera, la familia confirmó la recuperación de la agente y buscó llevar tranquilidad respecto de su estado y el de su hija, luego del episodio que había generado preocupación dentro de la fuerza de seguridad sanjuanina.