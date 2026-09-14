La policía baleada en la Comisaría 34° sigue internada y esperan estudios para definir si será operada

La familia de Mariana Sol Jofré, la agente de 29 años que recibió un disparo dentro de la Comisaría 34°, brindó una actualización sobre su estado de salud y aclaró que la joven continúa internada y no recibió el alta médica, pese a versiones que habían circulado durante las últimas horas.

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Jofré fue trasladada desde el Hospital Dr. Guillermo Rawson al CIMYN, donde deberá ser nuevamente evaluada por los profesionales médicos. Según explicó un familiar, los especialistas analizarán los estudios realizados previamente para determinar si necesita una intervención quirúrgica, si continuará internada allí o si debe ser derivada nuevamente a otro centro asistencial.

“Estamos esperando el parte médico del CIMYN para saber si la van a intervenir o no quirúrgicamente”, explicó Jorgelina, prima de la damnificada a DIARIO DE CUYO.

Uno de los principales motivos de preocupación es la ubicación del proyectil y una disminución de la movilidad en una de sus piernas. De acuerdo con lo que los familiares recibieron como información desde el Hospital Rawson, la bala habría pasado muy cerca de la médula, aunque remarcaron que todavía no cuentan con un informe médico oficial que permita confirmar ese dato.

La situación genera además una preocupación especial porque Jofré está embarazada de casi seis meses. Por ese motivo, además de evaluar las lesiones sufridas por la agente, los médicos realizan controles para conocer el estado del bebé.

“Le están haciendo el control que corresponde a la bebé porque está embarazada”, explicó su prima, quien remarcó que por el momento nadie les confirmó oficialmente que tanto la joven como el bebé estén fuera de peligro.

La familia sostuvo que la agente se encuentra “dentro de todo, bien”, pero advirtió que la situación no es tan sencilla como algunas versiones difundidas inicialmente y que todavía deben conocerse los resultados de los estudios que se realizan en el CIMYN.

Cómo ocurrió el disparo dentro de la comisaría

El episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando Jofré llegó a la dependencia policial junto a Cristian Exequiel Albarracín, luego de haber sido comisionados por un requerimiento.

Una vez dentro de la Comisaría 34°, ambos permanecieron en la sala principal junto a otros tres efectivos. En ese momento, Albarracín tomó su arma reglamentaria Bersa TPR9 y se produjo el disparo.

El proyectil impactó en la espalda de Jofré. Sus compañeros dieron aviso al servicio de emergencias y la agente fue trasladada inicialmente al Hospital Rawson, donde recibió atención médica.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo son materia de investigación. Desde la familia señalaron que existe cierto hermetismo en torno al caso y que los compañeros que presenciaron el episodio no brindaron mayores detalles.

Por ahora, la prioridad está puesta en determinar el alcance de la lesión y la evolución del embarazo. La familia espera el nuevo parte médico del CIMYN, que permitirá establecer los próximos pasos y si Mariana Jofre deberá ser sometida a una cirugía.