[VIDEO] Una pareja denunció que policías en bicicleta los agredieron en pleno centro de San Juan

Una pareja denunció haber sido víctima de una presunta agresión policial en plena vía pública , mientras se encontraba junto a sus dos hijos en el centro de San Juan. Según relató Camila González, de 27 años, el episodio ocurrió cuando estaban en una parada de colectivo luego de dirigirse al centro para comprar unos anteojos.

Un hombre se presentó en una comisaría y confesó haber matado a su pareja: "La golpeé y se desvaneció"

Conmoción: atacó a cuchillazos a su pareja y a su hijastra durante una discusión

De acuerdo con su denuncia, varios efectivos que se movilizaban en bicicletas intervinieron en la situación y, según su versión, la empujaron a ella y golpearon a su esposo, Ariel Castro, de 28 años . El hombre fue trasladado posteriormente por una presunta contravención.

La mujer aseguró que su marido terminó con un corte de aproximadamente un centímetro en la nariz y lesiones en distintas partes del cuerpo. También manifestó que tendría lastimadas las rodillas y las costillas, aunque resta determinar médicamente el alcance de esas lesiones.

El caso fue denunciado este jueves como presuntos apremios ilegales en la UFI Delitos Especiales . Desde el ámbito judicial indicaron que también se intentaba determinar si las lesiones denunciadas fueron constatadas mediante los correspondientes exámenes médicos.

El episodio habría ocurrido sobre avenida Libertador, entre General Acha y Tucumán , aproximadamente. Durante la tarde posterior al hecho se realizaban averiguaciones para localizar cámaras de seguridad que pudieran haber registrado lo sucedido.

La denuncia de la mujer

González también hizo hincapié en el impacto que, según contó, tuvo la situación sobre sus hijos. Aseguró que su hija de cuatro años sufrió una crisis de pánico y que, en medio de la desesperación, se alejó del lugar, mientras que su hijo tiene nueve años.

La denunciante identificó a los policías que, según su relato, participaron de la intervención como el oficial subinspector Emanuel Jofré y los agentes Nicolás Quiroga y Gonzalo Tello. La participación y responsabilidad de cada uno deberá ser establecida por la investigación.

La mujer sostuvo además que su esposo no tiene antecedentes y que es una persona trabajadora. La causa quedó bajo investigación mientras se buscan registros fílmicos y elementos médicos que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrió el episodio.