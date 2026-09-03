Un hombre se presentó en una comisaría y confesó haber matado a su pareja: "La golpeé y se desvaneció"

Un hombre de 46 años se presentó este miércoles en una comisaría de Concordia y confesó que golpeó a su pareja hasta dejarla inconsciente, luego de haber tenido una pelea. La mujer murió horas después en el hospital y la autopsia confirmó que sufrió una fractura de cráneo.

Impactante video: un rayo alcanzó a un hombre frente a una casa, se levantó y siguió caminando

Horror: buscaban a un hombre de 61 años y lo encontraron muerto en un departamento

“Oficial, tuvimos una discusión. La golpeé y se desvaneció”. Con esas palabras, Leandro José Sigwardt contó lo qué había ocurrido con su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47, según informó Uno Entre Ríos.

Según su relato, el hombre aseguró ante los policías que había mantenido una discusión con la mujer en la casa donde ambos vivían, en la zona de Pampa Soler, en el norte de la ciudad.

En esa línea, dijo que durante esa pelea la golpeó y que Rigoni perdió el conocimiento. El sospechoso habría precisado además que le pegó la cabeza contra el piso.

Ante la confesión, los efectivos dieron aviso a la Fiscalía y se trasladaron hasta la propiedad, ubicada cerca de la intersección de Entre Ríos y Pública 4.

Cuando llegaron, encontraron a la mujer tirada en el piso e inconsciente. Rigoni fue trasladada de urgencia al Hospital Masvernat, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, constataron su muerte.

La autopsia confirmó una fractura de cráneo

Tras la muerte de la mujer, la Justicia ordenó realizar una autopsia para determinar cuál había sido la causa del fallecimiento.

El estudio se llevó a cabo durante el mediodía de este miércoles y determinó que la mujer murió como consecuencia de una fractura de cráneo, según informó Concordia Policiales.

El resultado será incorporado a la investigación junto con el resto de las pruebas reunidas hasta el momento. Entre los elementos que deberán ser analizados está el testimonio que el propio Sigwardt dio cuando se presentó en la comisaría.

Leé también: Una jueza ordenó que la adolescente imputada por el asesinato de su compañera en Corrientes continúe la escuela y vaya a terapia

La causa se investiga como femicidio

Después de presentarse voluntariamente ante la Policía, Sigwardt quedó detenido en la Jefatura Departamental de Concordia.

El fiscal de Género Mauro Jaume quedó a cargo de la investigación y deberá definir la calificación legal del hecho y la eventual imputación contra el hombre.

Además, los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos de la zona y a analizar cámaras de seguridad para reconstruir cómo ocurrió la agresión. Por el momento, la causa se investiga bajo la hipótesis de un femicidio.