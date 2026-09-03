Caso Loan: Walter Maciel pidió declarar en el juicio oral y podría complicar al sanjuanino Carlos Pérez

Walter Adrián Maciel, excomisario de 9 de Julio, pidió declarar durante el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña y podría convertirse en el primero de los siete imputados en hablar ante el Tribunal. Su defensa solicitó que la declaración se concrete el jueves de la próxima semana.

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Caso Loan: sobreseyeron al sanjuanino Carlos Pérez y a los demás imputados por trata de personas

La decisión genera expectativa por el vínculo que Maciel mantenía con el exmarino sanjuanino Carlos Pérez, también acusado en la causa. La relación entre ambos quedó expuesta después de la desaparición del niño, cuando se conocieron una serie de audios en los que Pérez le pedía al entonces jefe policial que dispusiera custodia para su vivienda y una chacra.

En esos mensajes, Pérez manifestaba temor de que pudieran "plantarle" pruebas y también solicitaba que se realizaran pericias en sus propiedades. Incluso consultaba si podía dejar su camioneta frente a una dependencia policial mientras viajaba a Goya.

La declaración del excomisario podría aportar nuevos elementos sobre los días posteriores a la desaparición de Loan y, particularmente, sobre sus contactos y actuaciones en ese período.

Por ese motivo, lo que Maciel decida contar ante los jueces podría tener impacto en la situación procesal de Carlos Pérez y María Caillava, quienes también están imputados en el expediente.

Hasta el momento, ninguno de los siete acusados había optado por romper el silencio durante el debate oral. La eventual declaración de Maciel podría marcar un punto de inflexión en el juicio.

Cruces durante la audiencia

Durante la audiencia de este miércoles también hubo un momento de tensión relacionado con la actuación del Tribunal. Su presidente, Fermín Amado Ceroleni, defendió su accionar luego del pedido de recusación presentado por uno de los abogados defensores.

Además, otro de los imputados, Daniel "Fierrito" Ramírez, no pudo ser trasladado desde la Unidad Penal de Resistencia debido a problemas de salud.

La próxima semana, la posible declaración de Maciel concentrará buena parte de la atención del juicio y podría aportar información sobre uno de los períodos más relevantes de la investigación por la desaparición de Loan.