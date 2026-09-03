    • 3 de septiembre de 2026 - 09:45

    Asesinaron a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años, a la empleada y al perro

    Un músico mexicano, su esposa embarazada y su hija de tres años fueron asesinados en México junto a su empleada doméstica y el perro de la familia.

    El músico Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/El Universal)

    El músico Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/El Universal)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un músico mexicano, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora está preso su socio y un cómplice. Lo informaron las autoridades el miércoles. Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

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    Fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana.

    Un disparo en la cabeza

    La secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

    Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años y que el diario El Universal identificó como empleada doméstica, fue hallada muerta de un disparo en la espalda.

    Jonathan Mel&eacute;ndez fue asesinado en M&eacute;xico (Foto: Cortes&iacute;a/Milenio)

    Jonathan Meléndez fue asesinado en México (Foto: Cortesía/Milenio)

    El perro de la familia también terminó muerto. Un niño de 6 años no identificado fue encontrado “con vida y sin signos de violencia”, indicó la secretaría.

    El organismo dijo que las investigaciones apuntan a “la probable participación” de dos hombres que “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

    Una fuente oficial dijo que una “posible causa del homicidio es el robo”.

    Camilo Séptimo se conformó en 2013. Tiene cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022. El grupo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

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