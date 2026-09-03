Estela Carrizo, la "madre sultana", la vecina atropellada y muerta por un mecánico ebrio en Rawson

El dolor y la indignación conviven en Villa San Damián, departamento de Rawson, tras la trágica muerte de Estela Gladys Carrizo , de 69 años, quien perdió la vida tras ser atropellada por un conductor alcoholizado. Mientras la justicia avanza en la imputación del responsable, la familia de la víctima lidia con el vacío de haber perdido a quien llamaban cariñosamente "la madre sultana".

Estela era mucho más que una vecina de su barrio; era el motor y el sostén de su hogar. Jubilada de "Frutos de Cuyo", se negaba a permanecer inactiva. Todos los días acudía al negocio avícola familiar para colaborar activamente con la preparación de mercadería y la atención al público.

Su hija, Verónica Estela Luna , la describió como una mujer sumamente trabajadora, tenaz y habilidosa, destacada en el bordado, la costura y el tejido.

"Ella era la cabeza de la familia, la que nos tenía todo. Ella era la madre sultana... porque ella era la que todo lo controlaba", recordó con profunda admiración, destacando el amor incondicional que Estela tenía por sus hijos, nietos y bisnietos. "Ella era la cabeza de la familia, la que nos tenía todo. Ella era la madre sultana... porque ella era la que todo lo controlaba", recordó con profunda admiración, destacando el amor incondicional que Estela tenía por sus hijos, nietos y bisnietos.

El sábado 22 de agosto, Estela decidió tomar el colectivo para dirigirse al negocio familiar. Solía hacerlo justamente para evitar los peligros de caminar largas distancias por la calle. Sin embargo, la imprudencia al volante la alcanzó en la esquina de José María Paz y Rivadavia.

Germán Maza, un mecánico de 36 años, conducía una camioneta Volkswagen Amarok con 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite permitido por ley. Maza perdió el control del vehículo, derrapó hacia la banquina y embistió intempestivamente a Carrizo y a Víctor Andrés Alaniz. Tras el impacto, la camioneta se subió a la vereda y chocó contra un árbol.

Estela sufrió lesiones gravísimas: fractura de cráneo, el estallido de un riñón y severos derrames internos. Tras permanecer internada en estado crítico durante 36 horas, falleció el lunes 24 de agosto. Alaniz también resultó con heridas debido al impacto.Causa judicial: imputación y silencio del acusadoEl pasado 31 de agosto se realizó la audiencia de formalización del caso. A instancias del fiscal Francisco Nicolía, la jueza Flavia Allende imputó a Maza por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y bajo los efectos del alcohol. La magistrada dispuso un plazo de un año para la investigación y dictó la inhabilitación para conducir de Maza por el término de un año.

Asesorado por su abogada, Filomena Noriega, el acusado se abstuvo de declarar. Aunque trascendió que Maza alegó informalmente haberse quedado "sin frenos", la fiscalía cuenta con un video clave de una cámara de seguridad que muestra cómo la camioneta embiste a Estela cuando ella se encontraba completamente fuera de la calzada.

Mientras la investigación penal continúa para determinar las responsabilidades definitivas, la familia intenta asimilar la tragedia. "No sé cómo vamos a hacer para seguir adelante", lamentó su hija ante una pérdida tan dolorosa como evitable.