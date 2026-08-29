Tragedia en Tucumán: asesinaron a balazos a un estudiante de policía para robarle la moto

Kevin Samuel Rueda, de 21 años, fue interceptado por delincuentes en San Miguel de Tucumán cuando se dirigía a participar de un desfile institucional.

Kevin Samuel Rueda, de 21 años, fue interceptado por delincuentes durante la madrugada en San Miguel de Tucumán. El joven, que se preparaba para asistir a un desfile, recibió un disparo mortal en el abdomen tras un ataque. Los atacantes escaparon con el rodado y permanecen prófugos.

Un nuevo hecho de extrema inseguridad conmociona a la provincia de Tucumán. En la madrugada de este sábado, un estudiante de la Escuela de Policía de Tucumán fue asesinado de un disparo en el abdomen en plena vía pública de San Miguel de Tucumán, en el marco de un violento asalto perpetrado por motochorros.

Persecución, disparos y fuga La víctima fue identificada como Kevin Samuel Rueda, de 21 años, quien se encontraba vestido de civil —llevaba una campera cubriendo su uniforme— ya que se dirigía a cumplir con sus actividades habituales para participar de un desfile institucional.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el joven circulaba a bordo de su motocicleta por la zona de la avenida Colón cuando fue interceptado por al menos dos delincuentes que se desplazaban en otro rodado. Tras abordarlo con fines de robo, se produjo un forcejeo y uno de los malvivientes le efectuó un disparo a quemarropa que impactó de lleno en su abdomen.

Malherido, el joven cayó al suelo mientras los agresores le sustrajeron la moto y escaparon a toda velocidad. Un automovilista ocasional dio aviso a las autoridades, pero al arribar el personal médico solo pudo constatar el fallecimiento del estudiante debido a la gravedad de la herida.