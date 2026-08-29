[VIDEO] La secuencia que desconcertó a los investigadores de un siniestro vial: la víctima habría ido directo hacia un auto

Un siniestro vial ocurrido en pleno centro de San Juan es investigado por la UFI Delitos Especiales luego de que una cámara de seguridad particular registrara una secuencia que despertó sospechas entre los investigadores.

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El hecho ocurrió en la intersección de Mendoza y Santa Fe , donde M.L.M., de 37 años, fue embestido por un automóvil gris mientras cruzaba la calle. De acuerdo con la información inicial, el conductor se habría retirado del lugar tras el impacto.

Sin embargo, el análisis de las imágenes incorporó un elemento que podría modificar la interpretación de lo sucedido. En el video se observa al hombre intentando cruzar la calle, pero su comportamiento llamó la atención de los investigadores.

Según pudieron reconstruir, el peatón no habría intentado detenerse, esperar ni esquivar al vehículo que circulaba por la zona . Por el contrario, continuó su marcha hasta que se produjo el impacto con el automóvil.

Tras caer al asfalto, el hombre se llevó las manos a la cara y permaneció tendido en el lugar.

La situación generó dudas sobre el mecanismo del hecho y ahora la investigación judicial busca establecer qué ocurrió realmente en esos segundos previos al choque.

Las dos hipótesis que analiza la Justicia

La UFI Delitos Especiales inició una investigación de oficio y trabaja, en principio, sobre dos posibles líneas.

Una de ellas apunta a determinar si el hombre pudo haber intentado provocar deliberadamente el impacto, en una maniobra compatible con lo que popularmente se conoce como la modalidad de un “carancho”.

La otra hipótesis es que el peatón pudiera haber atravesado la calle en esas condiciones porque no se encontraba en pleno uso de sus facultades.

El hombre fue asistido en el lugar por una ambulancia y trasladado al Hospital Rawson. Según el primer informe médico, ingresó consciente y con golpes en distintas partes del cuerpo.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que deberá analizar las imágenes de seguridad y otras pruebas para determinar si se trató de un accidente o si detrás del impacto existió una conducta deliberada del peatón.