[VIDEO] Así encontraron a la nena que había desaparecido en San Luis

Tras un intenso operativo que incluyó rastrillajes con drones, canes y brigadistas en el Parque Industrial Norte, la niña de 3 años fue hallada sana y salva en el predio de la fábrica abandonada donde vivía su familia.

Encontraron a la nena de 3 años desaparecida en San Luis.

Pasadas las 00:30 de este miércoles llegó la noticia más esperada: la pequeña de 3 años cuyo paradero se desconocía desde la tarde del martes, fue encontrada sana y salva en las inmediaciones de la fábrica abandonada.

El despliegue policial había tenido como epicentro este sector del Parque Industrial Norte (una zona de galpones, descampados y empresas) lugar donde se había instalado la familia.

Hasta allí se habían movilizado la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano; el procurador General, Eduardo Cadelago Filippi y la fiscal de Instrucción de turno, Antonella Córdoba.

Las imágenes del operativo registraron el momento del hallazgo, mostrando a la nena en los brazos de Sosa. Inmediatamente después de ser encontrada, la menor recibió una primera evaluación y asistencia médica por parte de profesionales de la salud a bordo de una ambulancia.

Luego, el momento más esperado: el reencuentro con su madre. El video: