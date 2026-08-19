    • 19 de agosto de 2026 - 07:35

    [VIDEO] Así encontraron a la nena que había desaparecido en San Luis

    Tras un intenso operativo que incluyó rastrillajes con drones, canes y brigadistas en el Parque Industrial Norte, la niña de 3 años fue hallada sana y salva en el predio de la fábrica abandonada donde vivía su familia.

    Encontraron a la nena de 3 años desaparecida en San Luis.

    Encontraron a la nena de 3 años desaparecida en San Luis.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pasadas las 00:30 de este miércoles llegó la noticia más esperada: la pequeña de 3 años cuyo paradero se desconocía desde la tarde del martes, fue encontrada sana y salva en las inmediaciones de la fábrica abandonada.

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    El despliegue policial había tenido como epicentro este sector del Parque Industrial Norte (una zona de galpones, descampados y empresas) lugar donde se había instalado la familia.

    Hasta allí se habían movilizado la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano; el procurador General, Eduardo Cadelago Filippi y la fiscal de Instrucción de turno, Antonella Córdoba.

    Las imágenes del operativo registraron el momento del hallazgo, mostrando a la nena en los brazos de Sosa. Inmediatamente después de ser encontrada, la menor recibió una primera evaluación y asistencia médica por parte de profesionales de la salud a bordo de una ambulancia.

    Luego, el momento más esperado: el reencuentro con su madre. El video:

    Información y video: El Chorrillero.

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