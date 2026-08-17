El impactante video del pelotazo de un futbolista que desmayó a una fotógrafa en un estadio de Brasil

La pelota salió disparada hacia la zona de trabajo de la reportera gráfica durante los playoffs del Brasileirão D.

Un defensor del São José de Porto Alegre dejó inconsciente a una fotógrafa de prensa con un pelotazo en plena cara durante los playoffs del Brasileirão D disputados este domingo 16 de agosto en Brasilia, en un incidente que interrumpió el partido y se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió en los primeros minutos del encuentro, con el marcador todavía en 0-0, durante una jugada por la banda lateral. El defensor Tiago Pedra golpeó el balón con fuerza cuando este ya había salido del campo y no estaba en juego, lo que motivó el reproche inmediato de varios jugadores rivales. El esférico impactó de lleno en el rostro de la trabajadora, quien se desplomó al suelo y perdió el conocimiento.

En la serie D de Brasil, un jugador desmayó a una trabajadora de prensa. Es el pelotazo de todos los tiempos pic.twitter.com/4ybryZm5Z4 — Scalonados (@Scalonados) August 16, 2026

La escena movilizó a futbolistas y cuerpos técnicos de ambos equipos, que acudieron al lugar del impacto. Los presentes se quitaron sus camisetas para abanicar a la víctima mientras el personal médico ingresaba al terreno de juego. Pedra se disculpó con la reportera de forma inmediata.

La fotógrafa recuperó el conocimiento en el propio estadio, aunque hasta el momento no se emitió un parte médico oficial sobre su estado de salud. El personal sanitario presente en el lugar descartó complicaciones inmediatas de gravedad.