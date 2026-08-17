    • 17 de agosto de 2026 - 12:55

    Tierra de Gigantes: Jesús Muñoz se quedó con la General de una nueva edición

    El atleta sanjuanino, integrande del equipo Desnivel Positivo, fue el mejor entre los cerros del parque de Zonda.

    Espectacular. El Tierra de Gigantes ratificó su calidad en cada uno de los aspectos de una carrera distinta a todas con más de 500 inscriptos.

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    Foto:

    tierragigantes
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pasó una nueva edición de Tierra de Gigantes y el sanjuanino Jesús Muños se quedó con la clasificación General de la prueba, con un tiempo de 7h.31m.51seg, para cubrir los exigentes 60K de la prueba que se disputó en el Parque de Zonda y todos los cerros aledaños.

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    En los 42K Masculino hubieron triunfos sanjuaninos como Julián Ibaceta en la categoría 18-29 años.Elio Lucero en la 30-39 años y Fernando Ripalta en la 40-49 años y Pablo Vizzo en la 50-50 años.

    En los 24K Femenino, Dayana Gallastegui ganó en la categoría 18-29 años, mientras que Micaela Palomo ganó en la división 30-39 años.

    En los 12K Masculino, Alesandro Muñoz de 9 de Julio fue el mejor en la categoría 18-29 años. En los 12K Femenino, Priscila Vildozo de San Juan fue la más veloz en la categoría más joven.

    Una edición más marcada por el éxito en todos los sentidos con más de 500 inscriptos y un espectáculo aparte con las salidas desde el parque y el recorrido por todos los senderos de los cerros.

    Todos los resultados de Tierra de Gigantes, al alcance de cada uno de los que siguió y fue parte de la carrera se pueden ver en https://cronometrajeinstantaneo.com/sitios/tierra-de-gigantes-2026

    GENERAL

    Pos. Nombre Categoria - Prov. Tiempo

    1 Muñoz, Jesús 60Km-M (30 a 39 años) San Juan 07:31:51.82

    2 Castro, Julio 60Km- M (40 a 49 años) San Juan 08:09:39.22

    3 Muñoz, Osvaldo 60Km-M (18 a 29 años) Albardón 08;19:43.36

    4 Paez, Jonathan 60Km-M (40 a 49 años) Mendoza 08:40:17.03

    5 Lombardi, Leandro 60Km-M (40 a 49 años) Mendoza 09:16:25.54

    6 Alvarez, Joaquin 60Km-M (30 a 39 años) Mendoza 09:20:07.52

    7 Santinelli, Sebastian 60Km-M (40 a 49 años) Córdoba 09:53:26.01

    8 Orellano, Gabriela 60Km-F (50 a 59 años) Necochea 11:12:17.99

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