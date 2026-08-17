Se cayó el pase del Dibu Martínez a Juventus y crece la incertidumbre sobre su futuro en Aston Villa

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en suspenso. Cuando su salida de Aston Villa rumbo a Juventus parecía haber recuperado fuerza, el club italiano decidió abandonar definitivamente la negociación y avanzar por otro arquero. El escenario deja al campeón del mundo nuevamente en Birmingham, pero esta vez con una situación diferente: el conjunto inglés ya acordó la incorporación de un competidor de peso para el arco.

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Juventus había reactivado las conversaciones y llegó a realizar una propuesta cercana a los 10 millones de euros , pero Aston Villa la rechazó. Según informó The Guardian, después de esa negativa el club de Turín cambió rápidamente de objetivo y acordó la llegada de Guglielmo Vicario , procedente del Tottenham, mediante un préstamo con opción de compra.

Las diferencias económicas no fueron el único factor. El estado físico del argentino también apareció entre los puntos que generaron dudas: Martínez arrastra una lesión en un dedo de la mano derecha y actualmente se encuentra fuera de actividad por ese problema.

La situación se vuelve más particular porque Aston Villa se movió en el mercado pensando en una posible salida de Martínez. El club inglés acordó con Parma la incorporación del japonés Zion Suzuki , de 23 años, por alrededor de 25,6 millones de libras más variables , una operación que puede acercarse a los 30 millones. El arquero tendría un contrato por cinco temporadas.

La llegada de Suzuki abre inevitablemente una competencia por la titularidad. Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación oficial de Unai Emery de que el japonés vaya a desplazar automáticamente al argentino . Lo concreto es que Aston Villa realizó una inversión importante en un arquero joven mientras Martínez continúa recuperándose y su salida a Italia quedó descartada.

El Dibu tiene 33 años y mantiene vínculo con Aston Villa, por lo que, si no aparece una nueva propuesta antes del cierre del mercado, deberá reincorporarse al plantel y competir por su lugar cuando esté físicamente disponible.

Otra salida frustrada para Martínez

No es la primera vez que el futuro del arquero argentino queda rodeado de incertidumbre. En mayo de 2025 había protagonizado una emotiva despedida frente a los hinchas de Aston Villa que alimentó las versiones sobre una posible transferencia, pero finalmente permaneció en Inglaterra.

Esta vez, Juventus aparecía como uno de los destinos más concretos. Incluso durante los últimos días hubo una nueva ofensiva del equipo italiano, pero el desacuerdo por el precio y las dudas físicas terminaron frenando definitivamente la operación.

El movimiento de Juventus hacia Vicario reduce considerablemente esa posibilidad. El italiano llegará desde Tottenham inicialmente a préstamo y el acuerdo contempla una opción de compra cercana a 8,6 millones de libras.

Ahora la atención vuelve a Birmingham. Martínez deberá recuperarse de su lesión mientras Aston Villa incorpora a Suzuki y prepara la nueva temporada. Por el momento, el Dibu sigue siendo jugador del club inglés, pero el cierre de la puerta de Juventus y la llegada de un nuevo arquero dejan abierta una pregunta que dominará las próximas semanas: qué lugar tendrá el argentino en el equipo de Emery.