Eduardo Coudet se enojó con un periodista tras la victoria de River: "No te lo voy a permitir"

River obtuvo su primer triunfo en el Clausura tras vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental. Después del partido, Eduardo Coudet dio una conferencia de prensa y todas las miradas se quedaron con el fuerte debate que tuvo con uno de los periodistas presentes en la sala.

El impactante video del pelotazo de un futbolista que desmayó a una fotógrafa en un estadio de Brasil

Hernán “Tano” Santarsiero, reconocido periodista partidario del Millonario, tomó el micrófono y le compartió al entrenador una observación: “No quiero dejar pasar algo. Fue gravísimo lo que pasó con esta batería partidos que se perdió, incluyendo la final... En algún momento lo dijiste con cierta liviandad y los hinchas de River están enojados...”. Fue ahí cuando Coudet lo interrumpió.

“No, no lo digo con ninguna liviandad. No te equivoques con lo que estás diciendo. El partido anterior puse la cabeza sobre la mesa, sé las consecuencias que trae estar en donde estoy. Soy respetuoso, pero no b... Es una locura lo que estás diciendo”, dijo en primer lugar.

Luego, en medio del acalorado debate con el periodista, “Chacho” continuó: “¿Vos te crees que no sé todo lo que me juego? Te equivocaste con el concepto. No voy a permitir que todo pase. En mi conferencia pasada no vi ninguna liviandad. Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece a este trabajo... Quedate tranquilo que yo dejé horas y horas para que River hoy tenga estos jugadores. Liviandad no, no te lo voy a permitir”.

Esa fue una de las últimas declaraciones de Coudet antes de cerrar la conferencia de prensa en el Monumental. Las palabras del DT rápidamente generaron repercusión entre los hinchas en las redes sociales.

Las frases de Coudet tras la victoria de River contra Argentinos

Sobre la actitud de los jugadores: “Para ser sincero, siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación es importantísimo. Entiendo que solo se puede hablar de falta de tiempo de trabajo cuando ganas, porque cuando perdes en un club de esta magnitud todo suena como excusa. No tengo duda de que vamos a estar mejor. Tenemos un equipazo, vamos a jugar bien al fútbol”.

Sobre la jugada del penal del segundo gol: “Al principio no la leyó el árbitro, pero llamó bien el VAR y se corrigió. No quiero opinar más de estas cosas, nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar en cada partido jugando cada vez mejor. Seguramente, así todo va a funcionar”.

La crítica para un comentarista de TV: “El otro día el comentarista dice que usé a Freitas de carrilero. Creo que se analiza mucho. Hay veces se analiza positivamente, pero cuando hay cachetazos se opina de otra manera. El comentarista también dijo que la jugada de Correa no había sido penal”.

Sobre las versiones sobre una mala relación en el vestuario de River: “¿Dónde están los que hablaron? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno? ¿Alguno se anima a arriesgar su trabajo levantando la mano? Nadie la levantó... En el quilombo, todo suma. Acá hay que ganar; si no, venden los problemas. Sé en dónde estoy. Cuando empecemos a ganar, nos queremos todos y todo se va a ver más lindo".

El cruce de Eduardo Chacho Coudet con el periodista