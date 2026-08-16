    • 16 de agosto de 2026 - 19:15

    Nadie detiene el vuelo del Lechuzo: Alianza volvió a ganar, continúa líder y le sacó 4 puntos a Desamparados

    El Lechuzo venció a Defensores de Argentinos y mantuvo el liderazgo con 24 puntos. Desamparados quedó como único escolta pero Minero tampoco pierde pisada.

    Alianza no tiene freno en el Clausura y volvió a festejar en Santa Lucía. Fotos: gentileza Tarly Martín.&nbsp;

    Alianza no tiene freno en el Clausura y volvió a festejar en Santa Lucía. Fotos: gentileza Tarly Martín. 

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    Por Vanessa Chaparro

    Atlético Alianza continúa mirando a todos desde arriba en el Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División. El Lechuzo derrotó este domingo 3-1 a Defensores de Argentinos y llegó a 24 puntos, mientras que Desamparados se consolidó como único escolta con 20 unidades.

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    En Santa Lucía, el Lechuzo se hizo fuerte ante Defensores de Argentinos y consiguió una victoria por 3-1. Luciano Riveros, en dos oportunidades, y Gonzalo Avellaneda marcaron los tantos del Lechuzo, mientras que Sánchez descontó para el Defe, que continúa complicado en la pelea por la permanencia.

    En Zonda se disputó un clásico cargado de emoción. Juventud Zondina y San Lorenzo de Ullum empataron 2-2 en un encuentro que tuvo un desenlace agónico. Luna y Tejada marcaron para la Juve, mientras que Benegas convirtió los dos tantos del Cuervo ullunero.

    En Pocito, en tanto, Carpintería goleó 4-0 a Sarmiento de Zonda. Morán, Luján, Zárate y Pastrán fueron los autores de los goles para el Celeste.

    Desamparados ganó y quedó como único escolta

    La jornada del sábado había dejado a Desamparados como el gran ganador de la fecha. En el Serpentario, el Puyutano venció 2-1 a Atlético Minero y se acercó al líder. El conjunto visitante se puso en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo por intermedio de Nicolás Moral, pero Desamparados reaccionó rápidamente. Omar Benavidez igualó a los 35 minutos y, sobre el cierre de la primera etapa, Franco Goria marcó el 2-1 definitivo. Con este resultado, Desamparados alcanzó los 20 puntos y quedó como único escolta de Alianza.

    Marquesado no para de ganar

    Otro de los equipos que atraviesa un gran presente es Marquesado, que ya acumula seis partidos sin conocer la derrota. El Far West consiguió un importante triunfo como visitante frente a Peñarol por 1-0, gracias al gol de Nicolás Saavedra, y llegó a 17 unidades para mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

    En Ullum, Villa Ibañez protagonizó una de las remontadas de la fecha. López Pelaez llegó a estar 2-0 arriba por los goles de Néstor Yevcin y Luis Cáceres, pero el conjunto ullunero reaccionó en el complemento. Nahuel Jofré, por duplicado, y Enzo Molina dieron vuelta el partido para sellar el 3-2 y conseguir tres puntos fundamentales en la lucha por escapar de la zona de descenso.

    También hubo remontada en el Este: Atenas comenzó ganando con un tanto de Nicolás Olivera, pero 9 de Julio dio vuelta el resultado gracias a Santiago Sánchez y Victorio Martini.

    En La Bebida, por último, Rivadavia y Atlético Trinidad igualaron 0-0.

    La fecha había comenzado el viernes en Villa Krause, donde Unión derrotó 1-0 a Colón Junior.

    Así está la tabla del Clausura

    Con la novena fecha ya completa, Alianza lidera con 24 puntos, seguido por Desamparados con 20 y Minero con 19. Atrás lo siguen Rivadavia con 18, Marquesado con 17, Colón Junior, Villa Ibañez y Trinidad con 15, todos en zona de clasificación.

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