Estos son los árbitros para la octava fecha del Clausura sanjuanino que lidera Alianza

La fecha del Clausura comenzará este viernes con dos grandes atractivos y estos son los árbitros.

Este viernes comienza la 8va fecha del Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División y desde la Comisión de Neutrales de la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros designados para cada uno de los encuentros. El certamen tiene como líder a Atlético Alianza pero lo siguen Desamparados y Minero.

Este viernes a las 16, López Peláez recibirá a Juventud Zondina con arbitraje de Sergio González, mientras que a las 21.30 horas, en el Barrio Atlético, Martín Rivero dirigirá Trinidad ante Desamparados.

El sábado, todos desde las 16, San Lorenzo ante 9 de Julio será arbitrado por Cristian Neira, mientras que Colón Junior-Peñarol jugarán con Walter Jorquera como juez, Sarmiento-Villa Ibáñez tendrán el arbitraje de Marcelo Cruz. En tanto que Rubén Riveros tendrá la responsabilidad de dirigir Marquesado-Atlético Alianza y Ruth Díaz arbitrará Minero ante Carpintería (cancha Juventud Unida).