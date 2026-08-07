    • 7 de agosto de 2026 - 13:55

    Estos son los árbitros para la octava fecha del Clausura sanjuanino que lidera Alianza

    La fecha del Clausura comenzará este viernes con dos grandes atractivos y estos son los árbitros.

    Arbitro imagen ilustrativa

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes comienza la 8va fecha del Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División y desde la Comisión de Neutrales de la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros designados para cada uno de los encuentros. El certamen tiene como líder a Atlético Alianza pero lo siguen Desamparados y Minero.

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    Este viernes a las 16, López Peláez recibirá a Juventud Zondina con arbitraje de Sergio González, mientras que a las 21.30 horas, en el Barrio Atlético, Martín Rivero dirigirá Trinidad ante Desamparados.

    El sábado, todos desde las 16, San Lorenzo ante 9 de Julio será arbitrado por Cristian Neira, mientras que Colón Junior-Peñarol jugarán con Walter Jorquera como juez, Sarmiento-Villa Ibáñez tendrán el arbitraje de Marcelo Cruz. En tanto que Rubén Riveros tendrá la responsabilidad de dirigir Marquesado-Atlético Alianza y Ruth Díaz arbitrará Minero ante Carpintería (cancha Juventud Unida).

    El domingo el cierre de la fecha tendrá los encuentros entre Atenas-Unión que dirigirá Yazmín Yacante, mientras que Defensores de Argentinos-Rivadavia en cancha de Peñarol será arbitrado por Mauro Gómez.

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