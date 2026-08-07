Milan prepara una oferta por Leandro Paredes y pone en alerta a Boca

El mercado de pases europeo golpeó inesperadamente la puerta de Boca . Milan prepara una oferta para intentar contratar a Leandro Paredes , capitán y una de las principales figuras del equipo, apenas un año después de su regreso al fútbol argentino.

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La información fue adelantada por el periodista Martín Arévalo en ESPN y luego replicada por distintos medios. La propuesta sería presentada tanto a Boca como al entorno del mediocampista en las próximas horas, aunque hasta el momento no se conoce públicamente el monto que estaría dispuesto a pagar el conjunto italiano .

Además, existe una diferencia importante entre las versiones conocidas: mientras algunas informaciones indican que Milan ya tiene elaborada una propuesta concreta, otras señalan que todavía no ingresó una oferta formal a Boca y que, por ahora, existieron contactos e interés desde Italia.

El interés no resulta extraño por el amplio recorrido del campeón del mundo en el fútbol italiano. Paredes jugó en Chievo Verona, Empoli, Juventus y Roma , club desde el que regresó a Boca en julio de 2025.

Ahora, Milan pretende sumarlo para la nueva temporada europea y aprovechar su experiencia en la Serie A, además del nivel mostrado desde su regreso a Argentina y con la Selección.

Paredes, de 32 años, firmó con Boca hasta diciembre de 2028 y rápidamente pasó a ocupar un lugar central dentro del plantel. Desde su regreso acumula 43 partidos, cuatro goles y nueve asistencias, además de haber asumido la cinta de capitán.

Una eventual salida, por lo tanto, no implicaría solamente perder a uno de los mejores futbolistas del equipo: también significaría desprenderse de una de las principales referencias del vestuario.

Boca todavía no fijó una postura oficial

Hasta este viernes, Boca no comunicó oficialmente qué hará en caso de recibir la propuesta del Milan. Esa respuesta será uno de los puntos centrales si el interés italiano se convierte definitivamente en una negociación formal.

De todos modos, la postura que podría adoptar el club parece previsible. Paredes es capitán, tiene contrato por más de dos años y forma parte del núcleo sobre el cual Boca pretende construir su equipo. Incluso desde el entorno xeneize diferentes informaciones sostienen que no existe intención de transferirlo en este mercado.

Por eso, el escenario podría depender no solamente del dinero ofrecido por Milan, sino también de la voluntad del propio futbolista.

Paredes ya dejó claro dónde quiere estar

Y allí Boca cuenta con un argumento importante. En medio de rumores anteriores sobre una posible salida, el mediocampista había expresado públicamente su intención de permanecer en el club.

“Estoy feliz, estoy donde quiero estar”, afirmó Paredes antes del Mundial 2026 al referirse a su presente en el Xeneize. También explicó que su deseo era disfrutar de Boca después de haber tenido poco rodaje durante su primera etapa antes de marcharse a Europa.

El presidente Juan Román Riquelme también destacó recientemente el compromiso del volante y manifestó su deseo de que los hinchas puedan disfrutarlo durante mucho tiempo.

Así, Milan puso en marcha una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más fuertes del mercado para Boca. La oferta todavía debe formalizarse y luego llegará el momento de conocer la posición del club, pero el primer dato ya genera atención: uno de los grandes de Europa quiere al capitán xeneize.