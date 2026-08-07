Chiqui Tapia confirmó que la AFA trabaja para que la Selección Argentina dispute toda la fase de grupos del Mundial 2030 en el país

Argentina ya tiene un lugar asegurado como una de las sedes del Mundial 2030 , pero la Asociación del Fútbol Argentino quiere ir por más. Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que comenzaron las gestiones para que la Selección pueda disputar toda su fase de grupos en el país , en lugar de contar únicamente con el encuentro previsto dentro de los festejos por el centenario de la Copa del Mundo.

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El presidente de la AFA reveló el objetivo este jueves durante una entrevista con TyC Sports, después del Mundial 2026. Allí explicó que la dirigencia trabaja para ampliar la presencia argentina en una edición que tendrá una característica inédita: se desarrollará en seis países y tres continentes .

Actualmente, la organización aprobada por FIFA establece a España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales , mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán partidos correspondientes a la celebración por los 100 años del primer Mundial. La decisión oficial contempla un encuentro del certamen en cada uno de los tres países sudamericanos .

“ Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa ”, afirmó Tapia durante su participación en Presión Alta. El dirigente destacó además el valor histórico que tendrá para Sudamérica participar de la edición que conmemorará el siglo transcurrido desde Uruguay 1930.

La intención es que Argentina no tenga solamente un partido como sede, sino que la Selección pueda permanecer en el país durante toda su participación en la primera etapa del Mundial.

Tapia aseguró además que el proyecto que impulsa la AFA tendría “costo cero para el Estado”, aunque por el momento se trata de una negociación y no existe una modificación oficial del esquema aprobado por FIFA.

La ampliación a 64 selecciones aparece como una pieza clave

La posibilidad está estrechamente vinculada con otra propuesta que se discute para el Mundial del Centenario: aumentar la cantidad de participantes de 48 a 64 selecciones.

La Conmebol viene impulsando esa modificación y su presidente, Alejandro Domínguez, defendió públicamente la iniciativa bajo el argumento de realizar una edición excepcional por los 100 años de la competencia. Hasta el momento, sin embargo, FIFA mantiene oficialmente para 2030 el formato de 48 participantes, por lo que la ampliación todavía necesita aprobación.

Según explicó Tapia, llevar el torneo a 64 seleccionados también aumentaría la cantidad de encuentros para España, Portugal y Marruecos, lo que permitiría incorporar más partidos en Sudamérica sin reducir la participación de las sedes principales.

“Quienes eran las sedes —España, Portugal y Marruecos— van a tener cuatro partidos más si se juega con 64 equipos”, explicó el titular de la AFA.

Qué tiene asegurado Argentina hasta ahora

Por ahora, lo confirmado es que Argentina será una de las seis naciones que participarán como sedes del Mundial 2030 y tendrá clasificación automática junto con España, Portugal, Marruecos, Uruguay y Paraguay.

La planificación aprobada por FIFA contempla tres encuentros especiales en Sudamérica: uno en Uruguay, otro en Argentina y otro en Paraguay, antes de que el eje central de la competencia se traslade hacia España, Portugal y Marruecos. Uruguay tendrá además la celebración principal del centenario debido a que allí se disputó el primer Mundial en 1930.

La negociación revelada por Tapia apunta justamente a cambiar esa situación y conseguir que la estadía mundialista en suelo argentino sea mucho mayor.

El presidente de la AFA tampoco ocultó que pretende continuar al frente de la entidad para entonces. “A mí me gustaría estar en el 2030, porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial”, aseguró.

Por ahora, la pelota está en el terreno dirigencial: Argentina tiene asegurado su lugar en la fiesta del centenario, pero la AFA busca transformar ese único partido en una fase completa en casa.