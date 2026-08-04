Javier Milei: "No tengo contacto con Tapia, hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron"

El presidente Javier Milei habló del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, investigado en múltiples causas judiciales: “No tengo contacto con él, hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron”.

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“(Tapia) es una persona que tiene causas judiciales, tanto en el exterior como acá, todo el mundo sabe que yo no molesto a la Justicia de ninguna manera”, destacó Milei.

El Presidente insistió en que no tiene injerencia en la Justicia: “No me gusta estar molestando, ni metiéndome en eso, porque me parece que no corresponde".

El mandatario dijo que “ni loco” intervendría en la Justicia por las múltiples causas que involucran al presidente de la AFA: “No, ni loco, ¿cómo me iría a meter en eso? No corresponde, está mal".

Milei destacó, en declaraciones a La Casa streaming: “Si hay algo que se caracterizó de este Gobierno es que dejó actuar a la Justicia. Que la Justicia haga lo que tenga que hacer”.

AFA: un testigo clave no se presentó ante la Justicia de Estados Unidos

La semana pasada el testigo clave, cuya identidad permanece bajo reserva, no se presentó ante el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, en la investigación en Estados Unidos sobre los supuestos movimientos de fondos de la empresa Tourprodenter, que administró millones de dólares de la AFA. Según pudo conocer TN de fuentes con acceso a la causa, estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales a cambio de aportar pruebas e información sustancial.

La instancia era un paso de trascendencia dentro de la pesquisa preliminar que la Justicia de Estados Unidos abrió por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal en torno a la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, compañía que administró los fondos de la AFA a través de bancos y empresas en USA.

La citación no estaba dirigida al presidente de AFA, ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sino que apunta a un tercero cuyo nombre está resguardado. Al menos así lo sostuvo la propia AFA en un comunicado oficial.

La pesquisa preliminar en Estados Unidos se concentra en supuestas operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA. En el centro de la investigación aparecerían Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen vínculos comerciales con la entidad.

Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.

Por ahora se hizo una investigación preliminar, a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, para determinar si el uso de esas cuentas y sociedades en Estados Unidos pudo dar lugar a los delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.