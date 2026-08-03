    • 3 de agosto de 2026 - 13:33

    Una encuesta golpea a Milei: el 65% desaprueba su gestión y seis de cada diez quieren un cambio en 2027

    El relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados también mostró que el 64% considera que el país avanza en la dirección equivocada. La situación económica personal aparece como uno de los principales factores de desgaste para el Gobierno.

    Una encuesta desaprueba a Milei y anticipa un fuerte deseo de cambio

    Una encuesta desaprueba a Milei y anticipa un fuerte deseo de cambio

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva encuesta nacional encendió señales de alerta para Javier Milei y La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según el estudio de Zuban Córdoba y Asociados, el 65,3% de las personas consultadas desaprueba la gestión del Gobierno, mientras que el 33,4% la respalda.

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    El deterioro también se refleja en la valoración personal del mandatario. El 61,3% calificó negativamente la imagen de Milei, frente a un 33,4% que expresó una opinión positiva. A su vez, el 64% consideró que la Argentina transita una dirección incorrecta y apenas el 30% sostuvo que el rumbo es el adecuado.

    El bolsillo condiciona el escenario político

    La percepción sobre la economía personal aparece como uno de los principales factores que explican el malestar. Ante la comparación con el comienzo del gobierno libertario, el 53,9% aseguró estar peor, mientras que otro 14,4% respondió que continúa igual de mal. Solo el 13,2% manifestó encontrarse en una situación mejor.

    Estos números tienen una consecuencia directa sobre las expectativas electorales. Consultados sobre las presidenciales de 2027, el 61,9% afirmó que votaría por un cambio de gobierno, mientras que el 33,4% se inclinó por la continuidad del oficialismo.

    Los gr&aacute;ficos reflejan el nivel de desaprobaci&oacute;n del Gobierno y la proporci&oacute;n de encuestados que se inclina por un cambio pol&iacute;tico en 2027. Foto: captura de encuesta elaborada por Zulan C&oacute;rdoba.

    Los gráficos reflejan el nivel de desaprobación del Gobierno y la proporción de encuestados que se inclina por un cambio político en 2027. Foto: captura de encuesta elaborada por Zulan Córdoba.

    El resultado no representa una proyección definitiva de las próximas elecciones, pero muestra un escenario adverso para La Libertad Avanza a más de un año de los comicios. También evidencia que el rechazo a la gestión y la evaluación de la economía comienzan a trasladarse a la intención de voto.

    En los distintos escenarios medidos por la consultora, el peronismo encabezó las preferencias con porcentajes de entre el 31,3% y el 35,3%, según las alternativas presentadas. La Libertad Avanza se ubicó entre el 28% y el 33,8%, mientras que el PRO alcanzó el 17,3%. El Frente de Izquierda reunió entre el 4,4% y el 6,6%.

    Las variaciones responden a que el estudio planteó diferentes combinaciones de espacios y opciones electorales. Por ese motivo, los porcentajes deben interpretarse dentro de cada escenario y no como una única medición cerrada.

    La encuesta deja al oficialismo frente a un desafío doble: revertir la percepción negativa sobre el rumbo del país y recuperar a los sectores que sienten que su situación económica empeoró. Mientras Milei comienza a dar señales sobre su eventual armado para 2027, el sondeo muestra que una mayoría hoy se inclinaría por una alternativa distinta.

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