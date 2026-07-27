Encuesta nacional: Milei enfrenta un dato incómodo rumbo a 2027 y el rechazo supera al voto antiperonista

El escenario electoral de 2027 comenzó a mostrar una particularidad que podría alterar las estrategias de campaña. Una nueva encuesta reveló que el rechazo a la continuidad de Javier Milei ya supera, aunque por una diferencia estrecha, al tradicional voto destinado a evitar que el peronismo regrese al poder .

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Ante la posibilidad de votar por un candidato que no fuera de su preferencia con el único objetivo de impedir que Milei continúe como presidente, el 40,1% de los encuestados respondió afirmativamente .

El relevamiento fue realizado por Proyección Consultores entre el 1 y el 10 de julio sobre 1.817 personas mayores de 16 años de todo el país. La investigación se desarrolló mediante una metodología online y presentó un margen de error de ±2,3%.

Ese porcentaje se compone de un 24% que se manifestó “muy de acuerdo” y otro 16,1% que dijo estar “de acuerdo” con resignar su candidato preferido para bloquear una eventual reelección del mandatario libertario.

La consultora realizó luego la misma pregunta, pero en sentido inverso: si estarían dispuestos a apoyar a un candidato que no les agradara para evitar que el peronismo volviera al Gobierno.

En ese caso, la respuesta positiva alcanzó el 37,5% , integrado por un 20,8% que estuvo “muy de acuerdo” y un 16,7% que se mostró “de acuerdo”.

La distancia entre ambos escenarios fue de 2,6 puntos porcentuales. El resultado muestra que, al menos dentro de este estudio, el rechazo a la continuidad de Milei quedó levemente por encima del temor a un retorno peronista.

El dato resulta significativo porque el llamado “voto anti” tuvo un peso decisivo en las últimas elecciones presidenciales. Parte del electorado acompañó a Mauricio Macri en 2015 y a Milei en 2023 no solamente por adhesión, sino también para impedir la continuidad del espacio político que gobernaba en ese momento.

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La encuesta también preguntó qué debería ocurrir cuando finalice el actual mandato presidencial. El resultado volvió a mostrar un escenario desfavorable para una continuidad sin modificaciones.

Solo el 20,3% expresó que desea que el actual Gobierno continúe en las mismas condiciones. A ese grupo se suma un 19,1% que apoyaría una nueva presidencia de Milei, pero con cambios en el gabinete y en las políticas implementadas.

En conjunto, las diferentes opciones de continuidad reúnen un 39,4%.

Del otro lado, un 37,8% pidió que asuma un nuevo gobierno perteneciente a un espacio cercano al peronismo, mientras que un 13,7% se inclinó por una alternativa opositora no peronista.

Así, las opciones que plantean un cambio de administración alcanzan el 51,5%, mientras que el 9,1% todavía no definió una postura.

El dato que también preocupa a toda la dirigencia

Más allá de la competencia entre libertarios y peronistas, el estudio dejó una señal de alerta para todo el sistema político: una gran parte de los argentinos no se reconoce dentro de las categorías ideológicas tradicionales.

El 42,5% afirmó que no se siente representado por la derecha, la izquierda, la centroderecha, la centroizquierda ni el centro.

En comparación, un 26,3% se ubicó entre la derecha y la centroderecha, un 18,8% entre la izquierda y la centroizquierda y un 12,4% se definió como de centro.

La cifra expone un electorado que conserva altos niveles de rechazo hacia los principales espacios, pero que todavía no encuentra una identidad política o una alternativa capaz de romper la polarización.

La encuesta no funciona como una predicción definitiva para 2027, sino como una fotografía del clima político actual. Sin embargo, plantea un desafío para Milei: el antiperonismo podría no resultar suficiente para garantizar su continuidad si crece el número de votantes dispuestos a acompañar cualquier alternativa para impedir su reelección.