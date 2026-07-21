Encuesta nacional: Milei y Kicillof empatan rumbo a 2027 y el balotaje quedaría abierto

Una nueva encuesta nacional volvió a colocar a Javier Milei y Axel Kicillof como los principales protagonistas de la carrera presidencial hacia 2027. El estudio detectó una fuerte polarización, diferencias mínimas en la primera vuelta y un empate exacto en un eventual balotaje , cuando todavía falta más de un año para las elecciones.

Revés para Argentina: la Justicia de EE.UU. ratificó una condena por 390 millones de dólares por Aerolíneas Argentinas

¿Y el rival para Cabello en la CGT San Juan? Qué pasó con la Intersindical y las 62 organizaciones

El relevamiento fue realizado por la consultora Proyección , dirigida por Manuel Zunino, entre el 1 y el 10 de julio. Incluyó 1.817 casos de todo el país y presenta un margen de error de 2,3 puntos porcentuales, por lo que las diferencias registradas entre los principales espacios quedan comprendidas dentro de un escenario de empate técnico.

Ante la pregunta sobre qué espacio elegirían los encuestados si las elecciones nacionales fueran ahora, La Libertad Avanza apareció primera con el 34,8% , seguida muy de cerca por Fuerza Patria, el peronismo y el kirchnerismo, con el 33,7%.

La diferencia entre los dos principales espacios fue de apenas 1,1 punto porcentual , por debajo del margen de error informado por la consultora. El resultado muestra una competencia concentrada entre el oficialismo libertario y el peronismo, con las terceras fuerzas todavía lejos.

Cuando el estudio consultó directamente por candidatos, Javier Milei obtuvo el 33,7% de intención de voto, mientras que Axel Kicillof alcanzó el 32,1%. La distancia entre ambos fue de 1,6 puntos, por lo que nuevamente se configuró un empate técnico.

En ese escenario, la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman quedó tercera con el 6,9%, mientras que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, obtuvo el 3,7%. También se registró un 13,5% de votos en blanco y un 10% de personas que todavía no definieron su elección.

Javier Milei y Axel Kicillof aparecen separados por menos de dos puntos en la medición nacional realizada por la consultora Proyección.

Un eventual balotaje terminó en empate exacto

El dato más llamativo surgió cuando la encuesta proyectó una segunda vuelta entre el Presidente y el gobernador bonaerense. En ese escenario, Milei y Kicillof obtuvieron exactamente el 39,9% cada uno.

El resultado deja un 20,2% del electorado sin inclinarse por ninguno de los dos candidatos: un 13,7% señaló que votaría en blanco o impugnaría su voto, mientras que el 6,5% respondió que todavía no sabe qué haría.

La elevada proporción de electores sin una definición concreta podría resultar determinante en una segunda vuelta. También muestra que, junto con los respaldos consolidados, existe un sector significativo que manifiesta rechazo, dudas o falta de identificación con las dos principales alternativas.

El voto en contra también pesa hacia 2027

El relevamiento mostró que una parte importante de la sociedad podría decidir su voto no por adhesión plena a un candidato, sino para impedir el triunfo del espacio contrario.

El 37,5% de los consultados aseguró que podría votar a un candidato que no le agrade para evitar el regreso del peronismo. En sentido inverso, el 40,1% aceptaría elegir a una figura que no le guste con tal de impedir que Milei continúe como presidente.

Este comportamiento refleja el peso del denominado voto estratégico o voto rechazo. En lugar de respaldar una propuesta por identificación, el elector prioriza frenar a la opción que considera menos conveniente.

Sobre el futuro político, un 37,8% expresó su preferencia por un nuevo gobierno cercano al peronismo. Por otro lado, el 20,3% quiere que el actual Gobierno continúe sin modificaciones, mientras que un 19,1% apoyaría la permanencia de Milei, pero con otro equipo y cambios en sus políticas.

La economía aparece como una de las claves

La situación económica también ocupa un lugar central en las respuestas. El 49,1% identificó los bajos ingresos personales y familiares como su principal preocupación, mientras que el 72% sostuvo que la economía de su hogar empeoró durante los últimos meses.

Además, un 23,6% afirmó haber tenido que pedir dinero prestado a familiares o amigos para cubrir gastos. Solo el 29% consideró que las políticas gubernamentales tuvieron un impacto positivo en su situación personal o familiar.

En relación con el rumbo general, el 53% lo calificó como equivocado o muy equivocado, frente a un 36,3% que lo consideró correcto o muy correcto. Esa división ayuda a explicar por qué la carrera electoral aparece tan pareja y con importantes niveles de rechazo hacia los dos principales espacios.

Los resultados constituyen una fotografía de la opinión pública tomada más de un año antes de las presidenciales. No representan un pronóstico definitivo: la evolución de la economía, las alianzas, las candidaturas y el comportamiento de los indecisos pueden modificar el escenario. Sin embargo, el estudio anticipa que la disputa hacia 2027 podría volver a organizarse alrededor de Milei y Kicillof, con una segunda vuelta completamente abierta.

Fuente: El Cronista y encuesta nacional de la consultora Proyección.