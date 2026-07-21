Revés para Argentina: la Justicia de EE.UU. ratificó una condena por 390 millones de dólares por Aerolíneas Argentinas

La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en una de las causas internacionales derivadas de la expropiación de Aerolíneas Argentinas . La Corte de Apelaciones de Washington DC confirmó la sentencia que obliga al Estado nacional a pagar más de 390,9 millones de dólares , además de los intereses acumulados, al fondo Titan Consortium .

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La resolución ratifica el fallo de primera instancia y rechaza la apelación presentada por la Argentina, que buscaba dejar sin efecto el reconocimiento judicial de un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , organismo arbitral dependiente del Banco Mundial.

La decisión fue dada a conocer por Sebastián Maril , analista de Latam Advisors, quien sigue de cerca los litigios internacionales que enfrenta el país.

La demanda se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando ambas compañías eran controladas por el grupo español Marsans . Tras la estatización, la empresa inició un reclamo ante el CIADI, cuyos derechos posteriormente fueron transferidos al fondo Burford Capital y, finalmente, a Titan Consortium , que desde 2021 impulsa el cobro de la indemnización en tribunales estadounidenses.

En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el organismo rechazó el planteo en 2019. Posteriormente, en 2024, la Justicia de Estados Unidos reconoció la validez del laudo y ordenó al Estado argentino pagar 390,9 millones de dólares , monto que continúa incrementándose por los intereses.

Se frustró un acuerdo y continúa el litigio

A fines de 2024, ambas partes habían avanzado en negociaciones para cerrar el conflicto mediante un acuerdo de pago que evitara nuevas instancias judiciales y posibles embargos sobre activos argentinos en el exterior.

Sin embargo, el Gobierno modificó su estrategia legal y no concretó el pago acordado. Como consecuencia, Titan Consortium inició los procedimientos para intentar ejecutar la sentencia mediante el embargo de bienes soberanos argentinos.

Pese a ello, especialistas señalan que este tipo de procesos suele enfrentar dificultades, ya que no todos los activos del Estado en el exterior pueden ser embargados, debido a las protecciones legales que rigen sobre los bienes soberanos.

Con este nuevo fallo, la Argentina suma otro revés en los tribunales estadounidenses en una causa vinculada a una de las estatizaciones más importantes de las últimas décadas, mientras el litigio continúa abierto en la etapa de ejecución de la sentencia.