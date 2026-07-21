Revés para Argentina: la Justicia de EE.UU. ratificó una condena por 390 millones de dólares por Aerolíneas Argentinas

La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en una de las causas internacionales derivadas de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Corte de Apelaciones de Washington DC confirmó la sentencia que obliga al Estado nacional a pagar más de 390,9 millones de dólares, además de los intereses acumulados, al fondo Titan Consortium.
La resolución ratifica el fallo de primera instancia y rechaza la apelación presentada por la Argentina, que buscaba dejar sin efecto el reconocimiento judicial de un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral dependiente del Banco Mundial.
La decisión fue dada a conocer por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue de cerca los litigios internacionales que enfrenta el país.
El origen del conflicto
La demanda se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando ambas compañías eran controladas por el grupo español Marsans. Tras la estatización, la empresa inició un reclamo ante el CIADI, cuyos derechos posteriormente fueron transferidos al fondo Burford Capital y, finalmente, a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa el cobro de la indemnización en tribunales estadounidenses.
En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el organismo rechazó el planteo en 2019. Posteriormente, en 2024, la Justicia de Estados Unidos reconoció la validez del laudo y ordenó al Estado argentino pagar 390,9 millones de dólares, monto que continúa incrementándose por los intereses.
Se frustró un acuerdo y continúa el litigio
A fines de 2024, ambas partes habían avanzado en negociaciones para cerrar el conflicto mediante un acuerdo de pago que evitara nuevas instancias judiciales y posibles embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Sin embargo, el Gobierno modificó su estrategia legal y no concretó el pago acordado. Como consecuencia, Titan Consortium inició los procedimientos para intentar ejecutar la sentencia mediante el embargo de bienes soberanos argentinos.
Pese a ello, especialistas señalan que este tipo de procesos suele enfrentar dificultades, ya que no todos los activos del Estado en el exterior pueden ser embargados, debido a las protecciones legales que rigen sobre los bienes soberanos.
Con este nuevo fallo, la Argentina suma otro revés en los tribunales estadounidenses en una causa vinculada a una de las estatizaciones más importantes de las últimas décadas, mientras el litigio continúa abierto en la etapa de ejecución de la sentencia.