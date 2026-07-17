Éxito de ventas y furor por la final: Aerolíneas Argentinas sumó un tercer vuelo a Nueva York

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató un verdadero furor comercial y demanda récord de los hinchas y Aerolíneas Argentinas sumó mas vuelos.

La histórica clasificación de la Selección argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a España desató un verdadero furor comercial en el país. Ante el masivo interés y la demanda récord de los hinchas por viajar a presenciar el partido definitorio, Aerolíneas Argentinas anunció de forma oficial la habilitación de un tercer vuelo especial de refuerzo con destino a la ciudad de Nueva York.

La decisión de la compañía aérea de bandera se implementó de urgencia luego de que las dos primeras operaciones programadas para esta instancia decisiva vendieran la totalidad de sus asientos en un lapso inferior a las 12 horas.

El cronograma de los vuelos especiales y los precios El nuevo servicio complementario partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00 horas con destino directo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). Desde la empresa confirmaron que el costo del pasaje para este tramo de ida se fijó en una tarifa base desde los USD 2.200 más impuestos. Los tickets ya se encuentran disponibles en los canales directos de la aerolínea y agencias de viajes asociadas.

Con esta última adición, el esquema especial de contingencia montado para trasladar a los simpatizantes argentinos hacia Estados Unidos quedó consolidado a través de tres frecuencias estratégicas operadas con aeronaves de fuselaje ancho Airbus A330, distribuidas de la siguiente manera:

Vuelo 1: Viernes 17 de julio a las 21:30 horas (Agotado).

Vuelo 2: Sábado 18 de julio a las 09:00 horas (Agotado).

Vuelo 3 (Refuerzo): Sábado 18 de julio a las 22:00 horas (Nueva disponibilidad). El diseño de este cronograma de emergencia fue planificado para asegurar que todos los pasajeros arriben a territorio estadounidense con el margen de anticipación reglamentario y necesario para asistir al partido en el MetLife Stadium.