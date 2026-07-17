El Gobierno eliminó el impuesto del 50% al excedente para compras en el extranjero

Las compras "puerta a puerta" y los envíos postales internacionales acaban de sufrir un giro radical en el país. El Gobierno nacional oficializó este viernes la modificación del régimen de envíos postales a través del Decreto 604, eliminando viejas restricciones para igualar la cancha entre el Correo Argentino y las empresas de courier privados (como DHL o FedEx).

Tras el contundente reclamo de la AMIA, el Gobierno prometió colaborar con la causa pero no tiene en carpeta nuevas medidas

La medida busca simplificar los trámites y abaratar los costos para quienes compran productos de uso personal afuera, pero además trae un guiño histórico para las pymes y emprendedores sanjuaninos que buscan vender sus productos al mundo.

Hasta el día de hoy, el canal por el que ingresaba tu paquete determinaba cuántos impuestos debías pagar. Si usabas el correo estatal, la franquicia libre de aranceles era de apenas US$ 50 por envío, con un máximo de 12 compras al año.

Con los nuevos cambios implementados, el Correo Argentino se equipara con los courier:

Nueva franquicia: Se podrán ingresar compras de hasta US$ 400 FOB por envío sin pagar derechos de importación ni la tasa de estadística.

Límite anual: El máximo permitido será de 5 envíos por persona al año.

Adiós a la multa del 50%

Otro de los puntos más celebrados por los compradores frecuentes de plataformas internacionales es la eliminación de la alícuota única del 50% que la Aduana aplicaba históricamente sobre el excedente cuando el paquete superaba el límite libre de impuestos. A partir de ahora, el esquema impositivo se flexibiliza para evitar recargos excesivos en el "puerta a puerta".

Los envíos de obsequios o regalos al exterior realizados por particulares continuarán exentos de tributos aduaneros siempre y cuando no superen los US$ 5.000 mensuales.