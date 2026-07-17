El Gobierno sanjuanino aumentó el subsidio para los docentes DAI

El Gobierno de San Juan oficializó una medida muy esperada para el sector de la educación especial en la provincia. A través de la resolución N° 1910, se estableció un incremento del 10,75% en el subsidio destinado a los Docentes Auxiliares Integradores (DAI), el cual se hará efectivo a partir de este mes de julio y se extenderá hasta diciembre de 2026.

Este beneficio forma parte de las acciones ministeriales para el Fortalecimiento a la Inclusión Social en el ámbito Educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La asistencia, que es coordinada y tramitada mediante la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, alcanza a los DAI que se desempeñan desde el Nivel Inicial hasta la Educación Secundaria en todo el territorio provincial.