    • 14 de julio de 2026 - 14:01

    "Queda suspendido el uso de palabras en inglés", la propuesta de un cotillón sanjuanino que se hizo viral

    Tras la decisión de una heladería de no vender chocolate suizo por el encuentro de Argentina contra Suiza en el Mundial, ahora se sumó un local sanjuanino. Mirá la propuesta que no demoró en viralizarse.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del partido Argentina vs Suiza en cuartos de final por el Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, varias cadenas de heladerías en el país tomaron una tajante decisión: no vender chocolate suizo hasta luego del partido. La propuesta fue recibida con humor y demostró la fiebre mundialista que hay en el país. Ahora, de cara a un nuevo partido ante Inglaterra, un cotillón local realizó una llamativa propuesta que, por supuesto, no demoró en hacerse viral despertar cientos de reacciones.

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    Se trata de “Un Poco Loco”, reconocido comercio del rubro. En sus redes sociales publicaron una serie de imágenes informando la decisión tomada. “Debido al partido entre Argentina e Inglaterra, Un Poco Loco Cotillón informa que, hasta nuevo aviso, queda suspendido el uso de palabras en inglés”.

    Al comunicado, desde el local le anexaron algunos ejemplos para aquellos que no entendieran a qué se referían. Dentro de los ejemplos del nuevo diccionario se prohíbe por ejemplo la palabra “glitter” y en su lugar recomiendan utilizar el término “brillantina”. Lo mismo sucede prohibiendo “cupcakes” y reemplazarlo por “magdalenas”, o con “baby shower” y “fiesta de bienvenida al bebé”.

    La propuesta cargada de humor y folclore futbolístico sumó cientos de comentarios de usuarios que celebraron la decisión. Incluso muchos de ellos enfatizaron que la idea debería sostenerse en el tiempo. “Tendría que ser así siempre”, “Sería genial que continúe así”, o “Sería bueno sostenerlo después del partido pase lo que pase”, son algunos de los más de 600 comentarios que cosecha la publicación.

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