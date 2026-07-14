    • 14 de julio de 2026 - 14:02

    Multas de tránsito en San Juan: ya se pueden consultar y pagar de forma online

    Las multas de tránsito podrán resolverse de manera 100% digital, evitando las largas filas y reduciendo notablemente los tiempos de gestión.

    Multas de Transito se podrá consultar online.

    Multas de Transito se podrá consultar online.

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    El Ministerio de Gobierno habilitó una plataforma digital para agilizar el trámite de las actas de infracción provinciales. Qué datos se necesitan y en qué casos sigue siendo obligatorio ir al Centro Cívico.

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    A partir de ahora, los conductores sanjuaninos cuentan con una alternativa mucho más ágil para poner sus papeles al día. El Ministerio de Gobierno de la provincia lanzó una plataforma online que permite consultar, imprimir y pagar las actas de infracción de tránsito de manera 100% digital, evitando las largas filas y reduciendo notablemente los tiempos de gestión.

    El nuevo sistema está diseñado exclusivamente para aquellas multas labradas por la Policía de San Juan que se encuentren bajo la órbita de los Juzgados de Faltas Provinciales.

    Requisitos: ¿Qué se necesita para hacer el trámite online?

    Para poder operar dentro del sistema web, la plataforma solicita dos datos fundamentales:

    • Número de acta de infracción.
    • DNI del infractor.

    Las excepciones: ¿Cuándo NO se puede pagar por internet?

    Es importante tener en cuenta que el sistema digital tiene ciertos límites. En los siguientes casos, el trámite deberá continuar realizándose de manera presencial:

    Vehículos radiados: Si la movilidad fue trasladada al depósito, no se podrá resolver mediante la web.

    Retención de licencia o vehículo: Si las autoridades retuvieron el carnet de conducir o el rodado, el infractor tendrá que presentarse ante el juez de faltas correspondiente.

    Otras jurisdicciones: El sistema no incluye las multas emitidas mediante ticket electrónico ni aquellas que dependan de los Juzgados de Paz departamentales.

    Canales de contacto y atención presencial

    Para quienes requieran realizar consultas particulares o deban resolver su situación de forma física, los Juzgados de Faltas Provinciales continúan atendiendo en el tercer piso del Centro Cívico (Av. Libertador General San Martín Oeste 750, núcleos 5 y 6).

    También se habilitaron vías de comunicación directa para cada juzgado:

    1° Juzgado de Faltas:

    Correo: [email protected]

    Teléfono: 4306746

    2° Juzgado de Faltas:

    Correo: [email protected]

    Teléfonos: 4305650 / 4305651

    3° Juzgado de Faltas:

    Correo: [email protected]

    Teléfono: 4305640

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