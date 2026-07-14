Módulos para celíacos en San Juan: lanzan un reempadronamiento obligatorio en el Centro Cívico

Las personas que reciben los módulos alimentarios para celíacos deberán realizar el reempadronamiento en el Centro Cívico.

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias de San Juan anunció un reempadronamiento de carácter obligatorio para todas las personas que actualmente reciben los módulos alimentarios por celiaquía. El trámite para los celíacos se realizará en la Planta Baja del Centro Cívico en horario de mañana, de 8:00 a 12:00 horas, y comenzará el próximo 27 de julio.

Esta medida busca actualizar la base de datos y la documentación correspondiente de quienes acceden a esta asistencia alimentaria especial. En esta primera etapa, la convocatoria está destinada exclusivamente a los vecinos del Gran San Juan y zonas aledañas. Una vez concluido este registro, el operativo se trasladará al resto de los departamentos de la provincia.

Cronograma de atención por departamento y apellido Para evitar largas filas y agilizar el trámite, el Gobierno organizó un calendario estricto basado en la comuna de residencia y la letra inicial del apellido del titular:

Capital: A a la L: Lunes 27 de julio

Ll a la Z: Martes 28 de julio