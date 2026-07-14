Módulos para celíacos en San Juan: lanzan un reempadronamiento obligatorio en el Centro Cívico

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias de San Juan anunció un reempadronamiento de carácter obligatorio para todas las personas que actualmente reciben los módulos alimentarios por celiaquía. El trámite para los celíacos se realizará en la Planta Baja del Centro Cívico en horario de mañana, de 8:00 a 12:00 horas, y comenzará el próximo 27 de julio.
Esta medida busca actualizar la base de datos y la documentación correspondiente de quienes acceden a esta asistencia alimentaria especial. En esta primera etapa, la convocatoria está destinada exclusivamente a los vecinos del Gran San Juan y zonas aledañas. Una vez concluido este registro, el operativo se trasladará al resto de los departamentos de la provincia.
Cronograma de atención por departamento y apellido
Para evitar largas filas y agilizar el trámite, el Gobierno organizó un calendario estricto basado en la comuna de residencia y la letra inicial del apellido del titular:
A a la L: Lunes 27 de julio
Ll a la Z: Martes 28 de julio
A a la H: Miércoles 29 de julio
I a la P: Jueves 30 de julio
Q a la Z: Viernes 31 de julio
A a la H: Lunes 3 de agosto
I a la P: Martes 4 de agosto
Q a la Z: Miércoles 5 de agosto
A a la F: Jueves 6 de agosto
G a la L: Viernes 7 de agosto
Ll a la Q: Lunes 10 de agosto
R a la Z: Martes 11 de agosto
A a la H: Miércoles 12 de agosto
I a la P: Jueves 13 de agosto
Q a la Z: Viernes 14 de agosto
Todas las letras: Martes 18 de agosto
A a la L: Miércoles 19 de agosto
Ll a la Z: Jueves 20 de agosto
¿Qué documentación hay que presentar?
Para poder sostener el beneficio del módulo (destinado a personas con diagnóstico confirmado, sin obra social y que no superen el límite de ingresos establecido), se debe asistir con la siguiente documentación:
- DNI: Fotocopia del documento de cada uno de los integrantes del grupo familiar.
- Certificación Negativa de ANSES: Del titular y de todos los convivientes mayores de 18 años.
- Comprobante de Obra Social (CODEM): Emitido por ANSES para verificar la falta de cobertura.
- Certificado médico: Fotocopia del informe de la biopsia o constancia de enfermedad celíaca firmada por un médico especialista (con firma, sello y matrícula legibles).
- Para pensionados: Presentar además el último recibo de sueldo y una boleta de servicio a su nombre.
¿Qué pasa si no puedo ir el día de mi turno?
Quienes por fuerza mayor no puedan asistir en la fecha asignada o deban completar algún papel faltante, contarán con un periodo de remanentes del 21 al 30 de agosto.
Este trámite fuera de término se recibirá de 9:00 a 12:00 horas en las oficinas de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, ubicadas en el 1º piso del Centro Cívico (Núcleo 2).
¿Dudas o consultas? El Ministerio habilitó las líneas telefónicas fijas 4-306041 y 4-306144 para responder inquietudes de los beneficiarios.