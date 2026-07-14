Colectivos en San Juan: cómo funcionará la RedTulum este miércoles por el partido de Argentina

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmaron el esquema del servicio de colectivos para este miércoles.

Con motivo del trascendental partido correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina e Inglaterra, el Ministerio de Gobierno de San Juan emitió un comunicado oficial detallando cómo operará el servicio de transporte público de pasajeros de la RedTulum en San Juan este miércoles 15 de julio de 2026.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron a la comunidad que el sistema general de colectivos en San Juan funcionará con normalidad durante la mayor parte de la jornada, garantizando la conectividad de los usuarios en los diferentes departamentos de la provincia.

Reducción de frecuencias de RedTulum durante el partido No obstante, las autoridades confirmaron que durante el horario de desarrollo del encuentro se registrará una disminución en la frecuencia de las unidades. Esta medida responde directamente a la marcada baja demanda de pasajeros que se prevé en las calles sanjuaninas mientras la Selección Argentina dispute el pase a la final del mundo.

Según explicaron desde el área de Gobierno, el cronograma habitual de la RedTulum se retomará de manera inmediata y paulatina una vez finalizado el partido de fútbol.

Datos clave para los usuarios este miércoles 15 de julio: Servicio general: Normalidad absoluta durante el resto de la mañana, tarde y noche.

Horario del partido: Reducción temporal de frecuencias en todas las líneas de colectivos por baja demanda.

Recomendación: Se solicita a los pasajeros tener en cuenta esta modificación de manera momentánea al momento de planificar sus traslados por el Gran San Juan y departamentos alejados. Servicio de colectivos en San Juan y planificación Desde la cartera de transporte hicieron especial hincapié en la importancia de que los usuarios utilicen las herramientas tecnológicas oficiales, como la aplicación para celulares de la RedTulum, para verificar el estado de los recorridos en tiempo real y evitar demoras innecesarias.