Golpe de suerte para cuatro sanjuaninos que acertaron en el Quini 6 y el Brinco

La suerte volvió a caer del lado de San Juan. Cuatro apostadores de la provincia ganaron más de $21,6 millones entre el Quini 6 y el Brinco, tras los sorteos realizados el domingo 12 de julio. Los tickets premiados fueron comercializados en agencias de Sarmiento, Rawson y Caucete.
La mayor parte del dinero llegó mediante el sorteo N.º 3390 del Quini 6. En la modalidad Siempre Sale, tres sanjuaninos acertaron cinco de los seis números y obtuvieron un premio de $6.382.444,06 cada uno. En todo el país hubo 71 apuestas ganadoras en esa categoría.
Dónde se vendieron los tickets ganadores del Quini 6
Tres apuestas realizadas en Sarmiento, Rawson y Caucete ganaron más de $6,3 millones cada una en el Siempre Sale del Quini 6.
Las tres apuestas premiadas quedaron distribuidas en distintos departamentos:
- Sarmiento: Agencia 167, con los números 02, 10, 23, 32 y 40.
- Rawson: Agencia 394, con el 10, 22, 23, 32 y 40.
- Caucete: Agencia 452, con el 02, 10, 22, 23 y 32.
La combinación completa del Siempre Sale estuvo integrada por los números 02, 10, 22, 23, 32 y 40. Como ninguna apuesta consiguió los seis aciertos, el premio fue distribuido entre quienes lograron cinco coincidencias.
Rawson también tuvo un ganador en el Brinco
La racha provincial se completó con el Brinco N.º 1362. Una apuesta vendida en la Agencia 318 de Rawson acertó cinco números de la modalidad Brinco Junior y obtuvo $2.520.214.
El boleto ganador contenía los números 04, 12, 13, 16 y 25. La combinación sorteada también incluyó el 08, según los resultados del concurso realizado el domingo.
Hasta cuándo pueden cobrar los premios
Desde la Caja de Acción Social informaron que los cuatro ganadores tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026 para presentarse y reclamar el dinero. Una vez cumplido ese plazo, el derecho al cobro prescribirá conforme a la normativa vigente.