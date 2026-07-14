Golpe de suerte para cuatro sanjuaninos que acertaron en el Quini 6 y el Brinco

La suerte volvió a caer del lado de San Juan. Cuatro apostadores de la provincia ganaron más de $21,6 millones entre el Quini 6 y el Brinco , tras los sorteos realizados el domingo 12 de julio. Los tickets premiados fueron comercializados en agencias de Sarmiento, Rawson y Caucete.

Dos sanjuaninos ganaron más de 1 millón de pesos en el Quini 6

La mayor parte del dinero llegó mediante el sorteo N.º 3390 del Quini 6. En la modalidad Siempre Sale, tres sanjuaninos acertaron cinco de los seis números y obtuvieron un premio de $6.382.444,06 cada uno . En todo el país hubo 71 apuestas ganadoras en esa categoría.

Tres apuestas realizadas en Sarmiento, Rawson y Caucete ganaron más de $6,3 millones cada una en el Siempre Sale del Quini 6.

La combinación completa del Siempre Sale estuvo integrada por los números 02, 10, 22, 23, 32 y 40 . Como ninguna apuesta consiguió los seis aciertos, el premio fue distribuido entre quienes lograron cinco coincidencias.

La racha provincial se completó con el Brinco N.º 1362. Una apuesta vendida en la Agencia 318 de Rawson acertó cinco números de la modalidad Brinco Junior y obtuvo $2.520.214 .

El boleto ganador contenía los números 04, 12, 13, 16 y 25. La combinación sorteada también incluyó el 08, según los resultados del concurso realizado el domingo.

Hasta cuándo pueden cobrar los premios

Desde la Caja de Acción Social informaron que los cuatro ganadores tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026 para presentarse y reclamar el dinero. Una vez cumplido ese plazo, el derecho al cobro prescribirá conforme a la normativa vigente.