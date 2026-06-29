El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en San Juan: repartió más de $29 millones

El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en San Juan. El sorteo N° 3386 del Quini 6, realizado este domingo 28 de junio, dejó una lluvia de premios en San Juan. Tres apostadores de distintos departamentos resultaron ganadores en dos modalidades y, en conjunto, se llevaron más de 29,5 millones de pesos.
Los premios fueron informados por la Caja de Acción Social y corresponden a las modalidades Siempre Sale y Segunda Vuelta.
Dos ganadores de más de $14 millones
En la modalidad Siempre Sale, dos apostadores sanjuaninos acertaron cinco números y cada uno obtuvo un premio de $14.167.881.
Uno de los tickets fue vendido en la Agencia 158, en Albardón, con los números 14, 15, 27, 28 y 32. El otro premio fue para un apostador que jugó en la Subagencia 286, de Chimbas, con los números 14, 15, 26, 27 y 28.
Un tercer premio para Pocito
Además, en la modalidad Segunda Vuelta, un vecino de Pocito ganó $1.220.413 al acertar cinco números. El ticket fue vendido en la Subagencia 383 y la combinación ganadora estuvo integrada por los números 07, 11, 31, 38 y 41.
Los premios podrán cobrarse hasta el 13 de julio de 2026, fecha en la que prescribe el sorteo, según informó la Caja de Acción Social.