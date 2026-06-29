El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en San Juan: repartió más de $29 millones

Dos apostadores de Albardón y Chimbas ganaron más de $14 millones cada uno en el Siempre Sale, mientras que en Pocito hubo un premio de $1,2 millones en la Segunda Vuelta.

El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en San Juan. El sorteo N° 3386 del Quini 6, realizado este domingo 28 de junio, dejó una lluvia de premios en San Juan. Tres apostadores de distintos departamentos resultaron ganadores en dos modalidades y, en conjunto, se llevaron más de 29,5 millones de pesos.

Los premios fueron informados por la Caja de Acción Social y corresponden a las modalidades Siempre Sale y Segunda Vuelta.

Dos ganadores de más de $14 millones En la modalidad Siempre Sale, dos apostadores sanjuaninos acertaron cinco números y cada uno obtuvo un premio de $14.167.881.

Uno de los tickets fue vendido en la Agencia 158, en Albardón, con los números 14, 15, 27, 28 y 32. El otro premio fue para un apostador que jugó en la Subagencia 286, de Chimbas, con los números 14, 15, 26, 27 y 28.

Un tercer premio para Pocito Además, en la modalidad Segunda Vuelta, un vecino de Pocito ganó $1.220.413 al acertar cinco números. El ticket fue vendido en la Subagencia 383 y la combinación ganadora estuvo integrada por los números 07, 11, 31, 38 y 41.