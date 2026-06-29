    • 29 de junio de 2026 - 11:33

    Yesica Mut, la dueña de la parrilla en San Juan: práctica heredada y los secretos para lograr el mejor asado

    Es la asadora designada de su grupo y si bien varias veces le insistieron en participar en competencias gastronómicas, no se animaba. Cómo vivió el concurso Cuyanas al Fuego.

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    Por Celeste Roco Navea

    Este sábado 27 de junio se realizó la segunda edición del concurso Cuyanas al Fuego, una iniciativa de la Municipalidad de Rivadavia que pone en valor el rol de la mujer asadora. Con un importante marco de público y una activa participación tanto de sanjuaninas como de representantes de provincias vecinas, el primer lugar quedó en manos de Yesica Mut, quien evidentemente sabe de asados.

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    “Fue mi primer concurso. Una amiga me insistió porque yo siempre hago los asados en el grupo de remiseras. Yo les decía que no me iba a presentar porque no tengo experiencia en esas cosas, y sabía que iba a participar gente muy importante de Cuyo, con más experiencia”, comenta en contacto con DIARIO DE CUYO la flamante ganadora del segundo concurso de asadoras de Rivadavia. Junto con su compañera de parrilla Nilda Beatriz Goria, lograron conquistar el paladar de un exigente jurado, pese a que no iban con las expectativas de ganar, sino más bien de disfrutar.

    Ambas sanjuaninas carecían de experiencia en certámenes de esta índole. Sin embargo, se propusieron disfrutar de la jornada, conocer a otras mujeres que como ellas, tienen pasión por el asado y establecer vínculos que consoliden en rol femenino en la parrilla.

    Un aprendizaje heredado que se comparte

    Yesica comenta que recuerda haber aprendido lo básico que hace a un asado cuando era una niña aun. Con 12 años fue su padre quien la fue guiando en el arte de cocinar carne a las brasas. “Él ahora está fallecido, pero me dejó esa enseñanza, que cada día se va perfeccionando”, comenta.

    Entendiendo que la parrilla no tiene género, Yesica está comunicando todos sus saberes a su hija, que tiene la misma edad que tenía ella cuando aprendió todo lo que tiene que ver con el asado. Comenta la sanjuanina que comienza con el prendido de fuego, para que le vaya perdiendo el miedo.

    La experiencia que cargan sus manos llevó sin duda a que su propuesta de vacío a la parrilla cautivara al jurado. Sin embargo, Yesica asegura que no hubo mayores secretos más que una cocción con paciencia, dedicación y amor, cuidando cada detalle, sin subestimar la forma de cocción y el calor de las brasas. “Ese es mi secreto”, confiesa.

    Tras una intensa y sabrosa jornada, Yesica y Nilda se quedaron con el primer premio de un millón y medio de pesos.

    Sobre lo que se viene, está abierta a nuevas propuestas. Sobre ello, destaca: “Hace años me invitaron al concurso de asadores en San Martín, pero no me quise inscribir. Ahora vamos a ver. Sí hemos estado recibiendo propuestas desde el sábado para concursar o estar presentes en distintos lugares”. Una de esas invitaciones llegó desde Mendoza, para estar presente en un evento que se va a realizar en Lavalle.

    Aun con la emoción fresca, los festejos continúan para Yesica. “Hemos quedado con el grupo de conductoras profesionales para juntarnos el domingo que viene y comer un asado precisamente en el lugar donde se hizo el concurso para celebrar; pero no voy a hacerlo yo, les voy a explicar cómo se hace para que se puedan presentar en próximo concurso”, comenta entre risas la ganadora de la segunda edición de Cuyanas al Fuego, un certamen gastronómico que sin duda llegó para quedarse.

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