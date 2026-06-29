    • 29 de junio de 2026 - 10:29

    Iglesia: egresó la primera camada de la Escuela Municipal de Cocina

    En Iglesia egresó la primera cohorte de 35 alumnos que cursaron la carrera de Gastronomía en forma gratuita.

    En Iglesia egresó la primera cohorte de la Escuela Municipal de Cocina.

    En Iglesia egresó la primera cohorte de la Escuela Municipal de Cocina.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de un gran avance para el desarrollo productivo y turístico de Iglesia, se realizó el acto de egreso de la primera cohorte de la Escuela Municipal de Cocina Cookins. El escenario elegido fue el Centro de Informes Turísticos de Pismanta, donde 35 vecinos iglesianos recibieron sus diplomas tras culminar un exigente trayecto de formación de diez meses.

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    Este proyecto nació el año pasado fruto de un "Convenio de Cooperación" mutua entre la Municipalidad de Iglesia y la empresa South Management S.A. (Cookins), firma argentina que ya ha implementado con éxito instituciones similares en otras provincias. La carrera de Gastronomía incluyó además talleres especializados en cocina regional y local, repostería y pastelería, con el claro objetivo de potenciar la gastronomía como un fuerte atractivo turístico y motor de empleo en el departamento.

    Un puente hacia el futuro laboral en Iglesia

    Los 35 nuevos profesionales gastronómicos están ahora listos para abrirse paso en el mundo de los servicios, el turismo y los emprendimientos independientes.

    "Felicitamos a cada uno de los egresados y a sus familias por el esfuerzo, la perseverancia y la decisión de seguir creciendo. Que este certificado sea el punto de partida de nuevos desafíos y oportunidades. ¡El esfuerzo siempre vale la pena!", destacaron desde el municipio al cierre de la jornada.

    Respaldo institucional y trabajo articulado

    La ceremonia de egresocontó con una fuerte presencia de autoridades provinciales y municipales. El acto fue presidido por el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, quien estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la Provincia, Gustavo Fernández.

    Desde la conducción municipal expresaron un profundo agradecimiento a la empresa Cookins por confiar en el potencial de la comunidad iglesiana, invertir en la capacitación de sus habitantes y contribuir de manera directa al crecimiento del capital humano del departamento.

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