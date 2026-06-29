    • 29 de junio de 2026 - 09:54

    La Policía de San Juan realizó 896 contravenciones y actuó en 11 casos de Flagrancia en una semana

    Eso se desprende del parte semanal de la Dirección de Operaciones D-3 de la Policía de San Juan entre el 20 y el 26 de junio.

    En operativos de prevencion realizados entre el 20 y 26 de junio dejaron una cifra alta de contravenciones.&nbsp;

    En operativos de prevencion realizados entre el 20 y 26 de junio dejaron una cifra alta de contravenciones. 

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan difundió el parte semanal de la Dirección de Operaciones D-3 y de la Unidad Coordinadora de Departamentales, correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 26 de junio, con un balance de los procedimientos realizados en toda la provincia.

    Leé además

    argentina-jordania: la policia de san juan realizara un operativo especial en plaza 25 ante posibles festejos

    Argentina-Jordania: la Policía de San Juan realizará un operativo especial en Plaza 25 ante posibles festejos
    Para evitar nuevos hechos de violencia, refuerzan la seguridad en el partido que San Martín disputará este sábado.

    San Martín vs Agropecuario: refuerzan la seguridad tras los incidentes con Nueva Chicago

    De acuerdo con el informe oficial, durante esos siete días se registraron 896 contravenciones, en el marco de los distintos operativos de prevención y seguridad desplegados en el territorio provincial.

    Además, el reporte da cuenta de la intervención en 11 hechos de flagrancia, es decir, casos en los que los presuntos autores fueron sorprendidos mientras cometían un delito o inmediatamente después de haberlo cometido.

    En tanto, también se contabilizaron seis causas penales, en las que intervino el personal policial durante el mismo período.

    Desde la fuerza indicaron que estos procedimientos forman parte de las tareas preventivas que se llevan adelante de manera permanente en los distintos departamentos de San Juan, con el objetivo de reforzar la seguridad y la respuesta ante hechos delictivos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    yesica mut, la duena de la parrilla en san juan: practica heredada y los secretos para lograr el mejor asado

    Yesica Mut, la dueña de la parrilla en San Juan: práctica heredada y los secretos para lograr el mejor asado

    Por Celeste Roco Navea
    El municipio de Rivadavia ahora refacciones el edificio de la Unión Vecinal Villa Santa Anita.

    Rivadavia avanza con un plan integral de refacción en los edificios de las uniones vecinales

    Por Fabiana Juarez
    En Iglesia egresó la primera cohorte de la Escuela Municipal de Cocina.

    Iglesia: egresó la primera camada de la Escuela Municipal de Cocina

    Por Fabiana Juarez
    el quini 6 dejo tres nuevos millonarios en san juan: repartio mas de $29 millones

    El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en San Juan: repartió más de $29 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo