La Policía de San Juan realizó 896 contravenciones y actuó en 11 casos de Flagrancia en una semana

Eso se desprende del parte semanal de la Dirección de Operaciones D-3 de la Policía de San Juan entre el 20 y el 26 de junio.

En operativos de prevencion realizados entre el 20 y 26 de junio dejaron una cifra alta de contravenciones.

La Policía de San Juan difundió el parte semanal de la Dirección de Operaciones D-3 y de la Unidad Coordinadora de Departamentales, correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 26 de junio, con un balance de los procedimientos realizados en toda la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, durante esos siete días se registraron 896 contravenciones, en el marco de los distintos operativos de prevención y seguridad desplegados en el territorio provincial.

Además, el reporte da cuenta de la intervención en 11 hechos de flagrancia, es decir, casos en los que los presuntos autores fueron sorprendidos mientras cometían un delito o inmediatamente después de haberlo cometido.

En tanto, también se contabilizaron seis causas penales, en las que intervino el personal policial durante el mismo período.