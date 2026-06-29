    • 29 de junio de 2026 - 11:32

    Rivadavia avanza con un plan integral de refacción en los edificios de las uniones vecinales

    El municipio de Rivadavia ahora trabaja en mejorar las instalaciones de la Unión Vecinal Villa Santa Anita.

    El municipio de Rivadavia ahora refacciones el edificio de la Unión Vecinal Villa Santa Anita.

    El municipio de Rivadavia ahora refacciones el edificio de la Unión Vecinal Villa Santa Anita.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rivadavia continúa ejecutando su programa de puesta en valor de los espacios comunitarios del departamento. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales trabajan en una obra de remodelación y refacción edilicia que busca devolverle el esplendor y la funcionalidad a las instituciones que nuclean la vida social de los barrios.

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    El foco principal de las tareas actuales se encuentra en la Unión Vecinal Villa Santa Anita, una entidad emblemática y considerada clave para el día a día de cientos de familias de la zona. Las obras, que avanzan a paso firme, se están ejecutando en su totalidad con fondos propios y mano de obra municipal, lo que representa una optimización de los recursos públicos en beneficio directo de los vecinos.

    El intendente Miodowsky recorri&oacute; la obra en la Uni&oacute;n Vecinal Villa Santa Anita.

    El intendente Miodowsky recorrió la obra en la Unión Vecinal Villa Santa Anita.

    Una renovación profunda en Rivadavia

    El estado de deterioro que presentaba el edificio requería una intervención de fondo. Por este motivo, el plan técnico diseñado por el municipio abarca desde soluciones estructurales hasta mejoras estéticas y de accesibilidad.

    Entre los trabajos más destacados que se están llevando a cabo en Villa Santa Anita se encuentran:

    • Impermeabilización y techos: se realizó el reemplazo integral de la membrana asfáltica para solucionar definitivamente las filtraciones de agua y la humedad, garantizando la preservación de la estructura.
    • Pintura general: el edificio ya exhibe una notable renovación visual gracias a los trabajos de pintura, tanto en sus fachadas exteriores como en cada uno de los salones interiores.
    • Modernización y accesibilidad en sanitarios: se iniciaron reparaciones profundas en los baños de hombres y de mujeres. Además, se están adecuando las instalaciones para garantizar un baño completamente acondicionado para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión.
    • Seguridad peatonal: en las inmediaciones del edificio se están arreglando las veredas que presentaban roturas, mejorando el tránsito peatonal y la seguridad de los asistentes.

    Un espacio clave para las personas mayores

    Las uniones vecinales constituyen el punto de encuentro, contención y recreación de la comunidad. En el caso de Villa Santa Anita, la institución se destaca por albergar una nutrida agenda de actividades artísticas, culturales y deportivas destinadas a todas las edades.

    Sin embargo, el sector que vive con mayor entusiasmo esta renovación es el de las personas mayores. La unión vecinal cuenta con una cancha de tejo propia y talleres de baile que registran una altísima convocatoria semana tras semana.

    "Mantener estos edificios en condiciones óptimas no es sólo hacer una obra pública, es cuidar el lugar donde nuestros abuelos pasan sus tardes, juegan al tejo, bailan y se mantienen activos. Es devolverle al vecino un espacio seguro y lindo para su día a día", dijo el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

    Con estas obras, la gestión municipal reafirma su compromiso de fortalecer las instituciones intermedias, entendiendo que mejorar la infraestructura de las uniones vecinales es, en definitiva, mejorar de manera directa la calidad de vida y la convivencia de todos los rivadavienses.

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