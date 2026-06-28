Fuga y persecución de película en Rivadavia: recuperaron un auto robado pero los delincuentes se escaparon

El vehículo había sido sustraído horas antes y fue hallado abandonado en el barrio Costacanal 2. Sus ocupantes escaparon a pie antes de la llegada de la Policía.

Un automóvil que había sido robado en Chimbas fue recuperado durante la madrugada del sábado en el departamento Rivadavia, luego de que sus ocupantes lo abandonaran y escaparan a pie al advertir la presencia policial.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Motorizada N° 1, quienes acudieron al barrio Costacanal 2 tras un alerta radial que advertía sobre la circulación de un Citroën C3 de color gris a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el vehículo detenido sobre la calzada y parte de la vereda, con el frente orientado hacia el norte. El auto presentaba una rueda delantera reventada, daños en el lateral derecho, el paragolpes trasero faltante, los vidrios bajos y el habitáculo completamente revuelto. Además, no tenía la llave de encendido.

Un vecino que se encontraba en la zona informó a los efectivos que los ocupantes descendieron del automóvil y huyeron corriendo en distintas direcciones antes de que arribara la Policía.

Tras verificar los datos con el Operador Norte, se confirmó que personal de la Comisaría 26ª intervenía en un hecho de robo de automotor ocurrido en calle Santa Cruz, en el barrio Los Tamarindos, de Chimbas, y que el vehículo recuperado coincidía con el denunciado como sustraído.