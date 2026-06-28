    • 28 de junio de 2026 - 10:11

    Fuga y persecución de película en Rivadavia: recuperaron un auto robado pero los delincuentes se escaparon

    El vehículo había sido sustraído horas antes y fue hallado abandonado en el barrio Costacanal 2. Sus ocupantes escaparon a pie antes de la llegada de la Policía.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un automóvil que había sido robado en Chimbas fue recuperado durante la madrugada del sábado en el departamento Rivadavia, luego de que sus ocupantes lo abandonaran y escaparan a pie al advertir la presencia policial.

    Leé además

    Sergio Miodowsky.-

    Miodowsky reivindicó la gestión, cruzó a los intendentes peronistas y dejó abierta la puerta a La Libertad Avanza
    Una mujer quedó detenida por la presunta venta de cocaína.

    Cayó un búnker de droga en Rivadavia: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a una mujer

    El procedimiento fue realizado por efectivos de la Motorizada N° 1, quienes acudieron al barrio Costacanal 2 tras un alerta radial que advertía sobre la circulación de un Citroën C3 de color gris a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.

    Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el vehículo detenido sobre la calzada y parte de la vereda, con el frente orientado hacia el norte. El auto presentaba una rueda delantera reventada, daños en el lateral derecho, el paragolpes trasero faltante, los vidrios bajos y el habitáculo completamente revuelto. Además, no tenía la llave de encendido.

    Un vecino que se encontraba en la zona informó a los efectivos que los ocupantes descendieron del automóvil y huyeron corriendo en distintas direcciones antes de que arribara la Policía.

    Tras verificar los datos con el Operador Norte, se confirmó que personal de la Comisaría 26ª intervenía en un hecho de robo de automotor ocurrido en calle Santa Cruz, en el barrio Los Tamarindos, de Chimbas, y que el vehículo recuperado coincidía con el denunciado como sustraído.

    La causa quedó registrada bajo el Legajo N° 176/26, caratulada como "Hurto Simple", con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las tareas investigativas para identificar y detener a los responsables.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desde el 1 de julio regirá el pago de entrada electrónico en los espacios recreativos de Rivadavia.

    Rivadavia se digitaliza: nueva modalidad de pago de entrada en los principales espacios turísticos

    El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Rawson. 

    Dos hombres cayeron de una escalera mientras instalaban un aire acondicionado en Rivadavia: uno está grave

    El municipio de Rivadavia refacciona la Unión Vecinal del Barrio Frondizi.

    Rivadavia: rehacen el techo y baños de una unión vecinal clave por las actividades que brinda a la comunidad

    Sebastian Francisco Luna iba camino a buscar a su novia en Zonda. 

    Iba a buscar a su novia y murió en el camino: el casco quedó destruido tras el choque