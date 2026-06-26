    • 26 de junio de 2026 - 14:19

    Cayó un búnker de droga en Rivadavia: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a una mujer

    El operativo se realizó en Villa Chacabuco tras denuncias de vecinos. La Policía Federal y el Departamento Drogas Ilegales incautaron cocaína fraccionada para la venta, cerca de $400.000 en efectivo y celulares.

    Una mujer quedó detenida por la presunta venta de cocaína.

    Una mujer quedó detenida por la presunta venta de cocaína.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un presunto búnker de venta de drogas fue desbaratado por la Policía en Villa Chacabuco, Rivadavia, durante un allanamiento en el que se secuestró una importante cantidad de cocaína lista para su comercialización, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

    Leé además

    La droga secuestrada en uno de los allanamientos. 

    Entraron armados, echaron a la dueña y le dijeron "esta casa ahora es nuestra y la vamos a usar para vender droga"
    Dos de los detenidos durante un operativo en barrio Las Pampas.

    Operativo antidrogas en Pocito: cinco detenidos, cocaína, marihuana y un revólver secuestrado

    Una mujer de 46 años fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.

    El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5, con apoyo del Grupo Táctico GERAS y efectivos de Infantería, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Federal. La investigación estuvo dirigida por el fiscal federal Francisco Maldonado, con la colaboración de la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.

    El allanamiento y secuestro de cocaína

    La pesquisa se inició a partir de reiteradas denuncias realizadas por vecinos del barrio, quienes alertaban sobre un constante movimiento de personas que ingresaban y salían de la vivienda señalada como punto de venta de estupefacientes.

    Según la investigación, el inmueble funcionaba como un centro de distribución de droga al menudeo y, además, estaba relacionado con distintos hechos de vandalismo en la zona, entre ellos la destrucción del alumbrado público y daños en espacios comunes del barrio.

    Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, alrededor de 400.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y embalaje de la sustancia.

    La principal sospechosa, una mujer de 46 años que, de acuerdo con la investigación, estaba a cargo de la comercialización de la droga, fue detenida en el lugar.

    La acusada quedó a disposición de la Justicia Federal e imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras la investigación continúa para determinar si existen otros involucrados en la actividad ilegal.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    sorprendieron a una mujer con las manos en la masa: en un operativo antidrogas desarticularon un kiosco de drogas

    Sorprendieron a una mujer con las manos en la masa: en un operativo antidrogas desarticularon un kiosco de drogas

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los dirigentes de la AFA implicados

    Confirmaron el procesamiento de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ariel Chave y Martín Gabriel Chave. 

    Dictaron tres meses de prisión preventiva para los hermanos acusados de balear a una mujer en Concepción

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las armas y municiones secuestradas por las fuerzas de seguridad.

    Disparaban en un campo y terminaron imputados: les secuestraron cuatro armas y más de 400 municiones

    Por Redacción Diario de Cuyo