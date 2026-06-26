Cayó un búnker de droga en Rivadavia: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a una mujer

Un presunto búnker de venta de drogas fue desbaratado por la Policía en Villa Chacabuco, Rivadavia , durante un allanamiento en el que se secuestró una importante cantidad de cocaína lista para su comercialización, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Entraron armados, echaron a la dueña y le dijeron "esta casa ahora es nuestra y la vamos a usar para vender droga"

Una mujer de 46 años fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5, con apoyo del Grupo Táctico GERAS y efectivos de Infantería, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Federal. La investigación estuvo dirigida por el fiscal federal Francisco Maldonado, con la colaboración de la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.

La pesquisa se inició a partir de reiteradas denuncias realizadas por vecinos del barrio, quienes alertaban sobre un constante movimiento de personas que ingresaban y salían de la vivienda señalada como punto de venta de estupefacientes .

Según la investigación, el inmueble funcionaba como un centro de distribución de droga al menudeo y, además, estaba relacionado con distintos hechos de vandalismo en la zona, entre ellos la destrucción del alumbrado público y daños en espacios comunes del barrio.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, alrededor de 400.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y embalaje de la sustancia.

La principal sospechosa, una mujer de 46 años que, de acuerdo con la investigación, estaba a cargo de la comercialización de la droga, fue detenida en el lugar.

La acusada quedó a disposición de la Justicia Federal e imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras la investigación continúa para determinar si existen otros involucrados en la actividad ilegal.