Entraron armados, echaron a la dueña y le dijeron "esta casa ahora es nuestra y la vamos a usar para vender droga"

Una denuncia por usurpación de vivienda destapó en las últimas horas una presunta organización que, según la investigación judicial, tomó por la fuerza una casa en Capital con el objetivo de utilizarla para la venta de drogas .

Sorprendieron a una mujer con las manos en la masa: en un operativo antidrogas desarticularon un kiosco de drogas

El operativo culminó durante la madrugada de este martes con cuatro allanamientos simultáneos , tres hombres detenidos, una mujer bajo prisión domiciliaria y el secuestro de estupefacientes, armas blancas y documentación vinculada al inmueble ocupado.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica, en el marco de una causa que quedó caratulada como usurpación agravada por el uso de arma y amenazas .

De acuerdo con la denuncia radicada por la propietaria de una vivienda ubicada en el barrio Costa Canal , el hecho ocurrió el pasado 16 de junio cerca de la medianoche.

La mujer relató que escuchó un fuerte golpe en la puerta trasera de la casa y, al verificar qué ocurría, encontró dentro del inmueble a dos hombres de apellido Zabaleta. Ambos estaban armados con pistolas y, según la acusación, la amenazaron de muerte para obligarla a abandonar el lugar .

Siempre de acuerdo con la denuncia, los sujetos le dijeron que la vivienda "ahora era de ellos" y que pensaban utilizarla para "alquilar y vender droga". Antes de retirarse, además, se llevaron documentación relacionada con la propiedad.

Cuatro allanamientos y varios detenidos

Tras reunir pruebas y obtener las órdenes judiciales correspondientes, los investigadores realizaron cuatro procedimientos en barrios Echeverría y Costa Canal III.

En uno de los domicilios del barrio Echeverría fue detenido un hombre identificado como C. Zabaleta, de 41 años. En su habitación los efectivos secuestraron un teléfono celular, una manopla metálica, una balanza de precisión, elementos para el armado de cigarrillos y unos 48 gramos de marihuana distribuidos entre cogollos, picadura y cigarrillos ya confeccionados. Debido al hallazgo de la droga intervino personal especializado de Drogas Ilegales.

En otro inmueble del mismo barrio fue aprehendido O. Zabaleta, de 43 años. Allí los investigadores encontraron su teléfono celular y documentación perteneciente a la vivienda denunciada como usurpada.

Un tercer allanamiento se realizó en la casa de una mujer de apellido Tejada, madre de los hermanos Zabaleta. En ese lugar se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la toma del inmueble.

Finalmente, en una vivienda del barrio Costa Canal III fueron detenidos Barrozo y una mujer de apellido Zabaleta. En este procedimiento también se recuperó documentación de la propiedad usurpada. La mujer quedó bajo detención domiciliaria debido a que tiene hijos menores a su cargo.

A la espera de la audiencia

Los tres hombres detenidos permanecen alojados en la Comisaría 2ª mientras esperan la audiencia de formalización. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y esclarecer si existían otras actividades ilícitas vinculadas con la vivienda tomada.