Previo a los alegatos, le otorgaron la prisión domiciliaria al abogado Gustavo de la Fuente

El reconocido abogado penalista, juzgado por trata, consiguió el beneficio de estar detenido en su casa luego de que la defensa hiciera el planteo por quinta vez.

El abogado Gustavo de la Fuente estuvo detenido por dos años en el Penal de Chimbas.

El abogado Gustavo de la Fuente, juzgado por trata, consiguió que este miércoles la Justicia Federal le otorgue la prisión domiciliaria. El reconocido penalista está privado de su libertad desde julio de 2024 y estaba alojado en el Penal de Chimbas hasta ahora.

Prisión domiciliaria para Gustavo de la Fuente El beneficio fue otorgado por el juez de juicio, Daniel Doffo, tras que el abogado de la defensa, Fernando Castro, hiciera el pedido por quinta vez. El mayor argumento fue el desgaste físico y psíquico que tuvo el letrado a raíz de todo el proceso judicial.

El Tribunal Oral Federal de San Juan puso en marcha en mayo de 2026 el debate oral y público que busca determinar la responsabilidad penal del abogado penalista y del ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo en una causa por presunta trata de personas.

Ambos están acusado de montar un comercio bajo el nombre de Belle Argentina y captar a mujeres para explotarlas sexualmente como modelos webcam, es decir, mujeres que ofrecen servicios sexuales a través de internet. Se habla de unas 37 víctimas y montos millonarios generados por la estructura considerada ilícita.

Durante el juicio, Quevedo fue el único que declaró, mientras que el abogado se abstuvo de declarar. "Creía que la actividad era legal", afirmó el colombiano ante el juez. Para respaldar esa afirmación mencionó habilitaciones comerciales, contratos de alquiler, facturas por la compra de equipos y declaraciones impositivas. También aseguró que años atrás una investigación judicial sobre la misma actividad había sido archivada, situación que interpretó como una validación de que estaba actuando dentro de la ley.