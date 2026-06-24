Condenaron a padre e hijo por abrir fuego contra vecinos y generar terror en Chimbas

Recibieron penas de prisión condicional de 3 años y 2 años y 6 meses por un violento episodio con armas de fuego, lesiones y amenazas en el barrio Tránsito de Oro.

La Justicia sanjuanina condenó a un padre y a su hijo por portación ilegal de arma de fuego, amenazas y lesiones en concurso real, tras un violento episodio ocurrido en el barrio Tránsito de Oro, en Chimbas.

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, se resolvió imponer a Juan Manuel Echegaray una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional, mientras que Thiago Valentín Echegaray fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional.

Según la investigación, el conflicto se originó cuando el joven amenazó de muerte a un vecino durante una discusión en la vía pública. Minutos después, familiares de la víctima se dirigieron a la vivienda de los Echegaray para informar lo sucedido, pero la situación derivó en una escalada de violencia.

De acuerdo con la acusación, padre e hijo salieron a la calle armados y efectuaron disparos en dirección a varias personas, que lograron ponerse a resguardo sin resultar heridas de bala. Durante el incidente también se produjeron agresiones físicas que dejaron a varias mujeres con lesiones de distinta consideración.

La secuencia finalizó con la llegada de efectivos policiales. Los uniformados observaron a los acusados portando armas y los persiguieron hasta el interior de la vivienda, donde fueron detenidos. En el procedimiento secuestraron un revólver y una pistola de fabricación casera.