    • 24 de junio de 2026 - 12:17

    Condenaron a padre e hijo por abrir fuego contra vecinos y generar terror en Chimbas

    Recibieron penas de prisión condicional de 3 años y 2 años y 6 meses por un violento episodio con armas de fuego, lesiones y amenazas en el barrio Tránsito de Oro.

    Imagen ilustrativa - IA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia sanjuanina condenó a un padre y a su hijo por portación ilegal de arma de fuego, amenazas y lesiones en concurso real, tras un violento episodio ocurrido en el barrio Tránsito de Oro, en Chimbas.

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    Mediante un acuerdo de juicio abreviado, se resolvió imponer a Juan Manuel Echegaray una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional, mientras que Thiago Valentín Echegaray fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional.

    Según la investigación, el conflicto se originó cuando el joven amenazó de muerte a un vecino durante una discusión en la vía pública. Minutos después, familiares de la víctima se dirigieron a la vivienda de los Echegaray para informar lo sucedido, pero la situación derivó en una escalada de violencia.

    De acuerdo con la acusación, padre e hijo salieron a la calle armados y efectuaron disparos en dirección a varias personas, que lograron ponerse a resguardo sin resultar heridas de bala. Durante el incidente también se produjeron agresiones físicas que dejaron a varias mujeres con lesiones de distinta consideración.

    La secuencia finalizó con la llegada de efectivos policiales. Los uniformados observaron a los acusados portando armas y los persiguieron hasta el interior de la vivienda, donde fueron detenidos. En el procedimiento secuestraron un revólver y una pistola de fabricación casera.

    La audiencia de finalización estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. El acuerdo fue homologado y la causa quedó concluida con las condenas de cumplimiento condicional para ambos imputados.

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