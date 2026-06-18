Jáchal: denunciaron a un joven de intentar prender fuego a su pareja tras una discusión

La mujer logró escapar y pedir ayuda antes de que la situación pasara a mayores.

Un grave episodio de violencia de género conmocionó a Jáchal luego de que un joven fuera denunciado por intentar prender fuego a su pareja en medio de una discusión. El hecho ocurrió días atrás y ahora es investigado por la Justicia sanjuanina.

Según las fuentes, la secuencia se desencadenó durante una fuerte pelea entre ambos. En ese contexto, el hombre habría perdido el control, tomó alcohol y se lo arrojó a la mujer con la aparente intención de incendiarla.

La víctima logró escapar de la agresión antes de que el ataque se concretara y buscó ayuda, lo que permitió la intervención de efectivos policiales y de la Justicia. Gracias a esa reacción, la situación no terminó en una tragedia.