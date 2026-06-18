    • 18 de junio de 2026 - 08:08

    Jáchal: denunciaron a un joven de intentar prender fuego a su pareja tras una discusión

    La mujer logró escapar y pedir ayuda antes de que la situación pasara a mayores.

    Comisaría de Jáchal.

    Comisaría de Jáchal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de violencia de género conmocionó a Jáchal luego de que un joven fuera denunciado por intentar prender fuego a su pareja en medio de una discusión. El hecho ocurrió días atrás y ahora es investigado por la Justicia sanjuanina.

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    Según las fuentes, la secuencia se desencadenó durante una fuerte pelea entre ambos. En ese contexto, el hombre habría perdido el control, tomó alcohol y se lo arrojó a la mujer con la aparente intención de incendiarla.

    La víctima logró escapar de la agresión antes de que el ataque se concretara y buscó ayuda, lo que permitió la intervención de efectivos policiales y de la Justicia. Gracias a esa reacción, la situación no terminó en una tragedia.

    Tras la denuncia, se activó el protocolo correspondiente para casos de violencia de género y el acusado quedó vinculado a una causa judicial. Las autoridades avanzan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades del presunto agresor.

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