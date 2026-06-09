    • 9 de junio de 2026 - 14:37

    ACCODEPAS destacó el diálogo por la Capilla de Villa Mercedes y advirtió sobre una "emergencia patrimonial" en San Juan

    La asociación conservacionista valoró las reuniones mantenidas con las autoridades, pero advirtió sobre el estado de vulnerabilidad de numerosos bienes históricos.

    Capilla de Villa Mercedes, en Jáchal.

    Capilla de Villa Mercedes, en Jáchal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación Civil para la Conservación y la Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) emitió un comunicado en el que destacó los avances logrados en torno a la situación de la histórica Capilla de Villa Mercedes, en Jáchal, y reafirmó su preocupación por lo que considera una “emergencia patrimonial” que afecta a San Juan desde hace décadas.

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    La entidad informó que fue recibida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, encuentro que calificó como positivo por la apertura al diálogo y la disposición a escuchar las distintas miradas sobre la conservación del patrimonio histórico.

    Desde ACCODEPAS también valoraron la difusión de documentación y antecedentes vinculados a la Capilla de Villa Mercedes realizada por el presbítero Gustavo Vaca, así como las expresiones del presbítero Orlando Sánchez, a quienes reconocieron por contribuir al esclarecimiento del debate.

    Además, la organización agradeció la reunión mantenida con el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero. Según señalaron, el encuentro permitió avanzar en una instancia de diálogo orientada a buscar soluciones superadoras para la preservación del patrimonio cultural.

    “Creemos firmemente que el diálogo, la escucha activa de las miradas conservacionistas y la construcción interdisciplinaria son la única vía posible para elaborar soluciones superadoras”, expresaron desde la entidad.

    Reclamo por una actualización normativa

    Más allá de los avances en torno a la capilla jachallera, ACCODEPAS puso el foco en la situación general del patrimonio histórico argentino y sanjuanino, al considerar que existe un importante atraso en materia de conservación.

    En ese sentido, señalaron que numerosos bienes culturales se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Entre ellos mencionaron la Capilla de Villa Mercedes, las Ruinas de Trinidad, el predio de los Agustinos, la Iglesia de Santo Domingo y las Ruinas de Hilario. También citaron como antecedente reciente el incendio que afectó parte de la colección Gnecco en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján, provincia de Buenos Aires.

    La asociación sostuvo que Argentina necesita una actualización tecnológica, legal y jurídica que permita una mejor protección de los bienes patrimoniales, especialmente en regiones sísmicas como San Juan.

    Pedido a organismos técnicos

    En el comunicado, ACCODEPAS manifestó además su preocupación por lo que considera un distanciamiento entre la legislación vigente y los criterios técnicos desarrollados por organismos especializados como el INPRES, el CIRSOC y el INTI.

    Por ello, exhortó a estas instituciones a abrir instancias de diálogo que permitan avanzar hacia una actualización normativa que contemple las necesidades específicas de conservación de edificios históricos.

    Uno de los principales planteos de la organización es la creación de un nuevo marco regulatorio que habilite y regule la conservación, consolidación, rehabilitación y restauración de construcciones históricas, especialmente aquellas realizadas en tierra cruda.

    Según ACCODEPAS, Argentina es actualmente el único país de la región que no cuenta con instrumentos técnicos específicos para este tipo de edificaciones, y la tierra cruda aún no posee un reconocimiento jurídico y técnico adecuado dentro del Código Argentino.

    Finalmente, la entidad agradeció el respaldo recibido por distintos sectores de la sociedad, entre ellos autoridades de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, el Colegio de Arquitectos de San Juan, la organización Basta de Demoler de Buenos Aires, centros culturales de Jáchal y ciudadanos que impulsan la protección del patrimonio histórico provincial.

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