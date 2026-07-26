Soleado y con buena temperatura en la tarde: así estará el clima este domingo 26 de julio en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este domingo 26 de julio será un día fresco, aunque la temperatura levantará hacia la siesta y tarde como antesala de una semana que comenzará con un fuerte viento Zonda.

De acuerdo con el pronóstico difundido, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima por la mañana que se ubicará en torno a los 3°C.

Durante la tarde, el termómetro llegará a los 19°C, mientras que el viento se mantendrá leve desde el sector noroeste. Para la noche se espera que las condiciones se mantengan sin la aparición de precipitaciones.

Sin embargo, la semana que comienza será de gran variabilidad. El lunes por la tarde se anticipa la ocurrencia de un fuerte viento Zonda que podría tener ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y hará elevar la temperatura hasta los 26°C. Mientras que para la noche el viento rotará hacia el sur también con intensidad.

Pronóstico del tiempo para San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.